Slipknot-Chaos am Nova Rock: Rausschmiss kurz vor Konzert!

„Clown“ nicht mit auf Tour und Trennung von Craig Jones kurz vor Konzertbeginn. Die Masken-Rocker von Slipknot sorgten am Nova Rock nicht nur mit ihrer Monster-Show für Gesprächsstoff.

Am Montag rockte Matty Healy mit seinen Band "The 1975" in der Stadthalle das erste Konzert nach der Trennung von Taylor Swift. Die ÖSTERREICH-Bilder gingen um die Welt. Jetzt sorgen auch Slipknot mit einem Austro-Auftritt für internationale Schlagzeilen. Mittwochnacht starteten die brachialen Masken-Rocker mit einem Höllenfeuerwerk am Nova Rock in Nickelsdorf ihre Europa-Tour. Mit Aggresso-Rhythmen, unzähligen Feuerfontänen und der Welt-Premiere von „Yen“

© TZÖ ×

© TZÖ ×

© oe24 ×

Dazu gab’s für 50.000 Fans vor der Blue Stage auch die seit 2015 nicht gespielten Fan-Favoriten „The Blister Exist“ und „Purity“, sowie ganz offensichtliche Probleme: Sänger Corey Taylor hatte, wie er auch öfter eingestand („Austria! Da meine Stimme angegriffen ist brauche ich eure ganze fucking Hilfe“) mehr als deutlich mit seiner Stimme zu kämpfen.

© TZÖ ×

Mit den Mitgliedern seiner Band sowieso. Percussionist Shawn “Clown” Crahan kam wegen familiären Problemen gleich gar nicht mit nach Europa. Dazu gab man kurz vor dem Auftritt die Trennung vom langjährigen Keyboarder & Sampler Craig Jones bekannt. Das Insta-Posting zum Rausschmiss wurde mittlerweile wieder gelöscht, Jones - Markenzeichen Stachelmaske - war sogar in Nickelsdorf, durfte aber nicht mehr mitspielen.