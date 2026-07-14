"Hand Gottes!" England zittert vor Fluch-Trikot

Schlechtes Omen für England! Argentinien spielt im "Navi Blue"-Trikot - das erweckt bei den "Three Lions" ganz schlechte Erinnerungen.

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England tritt in Atlanta in Weiß an, das "zwingt" Messi und Co. zum Auswärtstrikot. Doch genau dieses Dress sorgt gerade in Großbritannien für Schaudern.

1986 und 1998 flog England gegen Argentinien im Auswärtstrikot raus. Beides waren legendäre Spiele.

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1986 nahm Diego Maradona in Mexiko sein "Hand Gottes" zur Hilfe und England musste mit 1:2 nach Hause fahren.

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Auch in Frankreich 1998 kickte Argentinien England im Elferschießen raus. In Erinnerung bleibt dabei auch der Auszucker von David Beckham, der mit Rot vom Platz flog.

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Das zweite WM-Halbfinale am Mittwoch (ab 21 Uhr) wird hoffentlich ähnlich spektakulär.