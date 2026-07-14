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Argentinien-Hit

"Hand Gottes!" England zittert vor Fluch-Trikot

© ullstein bild via Getty Images
Schlechtes Omen für England! Argentinien spielt im "Navi Blue"-Trikot - das erweckt bei den "Three Lions" ganz schlechte Erinnerungen.
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England tritt in Atlanta in Weiß an, das "zwingt" Messi und Co. zum Auswärtstrikot. Doch genau dieses Dress sorgt gerade in Großbritannien für Schaudern.

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1986 und 1998 flog England gegen Argentinien im Auswärtstrikot raus. Beides waren legendäre Spiele.

1986 nahm Diego Maradona in Mexiko sein "Hand Gottes" zur Hilfe und England musste mit 1:2 nach Hause fahren.

Auch in Frankreich 1998 kickte Argentinien England im Elferschießen raus. In Erinnerung bleibt dabei auch der Auszucker von David Beckham, der mit Rot vom Platz flog.

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Das zweite WM-Halbfinale am Mittwoch (ab 21 Uhr) wird hoffentlich ähnlich spektakulär.

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