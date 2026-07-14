Das Netz leidet mit
Herzzereißend! Junger Frankreich-Fan weint im Stadion
DAS sind echte Emotionen! Der kleine Frankreich-Fan konnte seine Tränen nicht zurückhalten, als Spanien per Elfer zum 1:0 einnetzte.
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Das Internet leidet mit dem jungen Burschen.
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