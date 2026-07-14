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Das Netz leidet mit

Herzzereißend! Junger Frankreich-Fan weint im Stadion

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Krokodilstränen in Dallas! Ein junger Frankreich-Fan wurde nach dem 0:1-Treffer der Spanier zur Internet-Sensation.
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DAS sind echte Emotionen! Der kleine Frankreich-Fan konnte seine Tränen nicht zurückhalten, als Spanien per Elfer zum 1:0 einnetzte.

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Das Internet leidet mit dem jungen Burschen.

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