Herzzereißend! Junger Frankreich-Fan weint im Stadion

Krokodilstränen in Dallas! Ein junger Frankreich-Fan wurde nach dem 0:1-Treffer der Spanier zur Internet-Sensation.

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DAS sind echte Emotionen! Der kleine Frankreich-Fan konnte seine Tränen nicht zurückhalten, als Spanien per Elfer zum 1:0 einnetzte.

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Das Internet leidet mit dem jungen Burschen.

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