E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Team des Stadtökologischen Umsetzungsprogramms.

Linz überzeugt

Linz im Finale des „European Award for Ecological Gardening“

07.10.25, 14:44
Teilen

Linz steht mit seinem Stadtökologischen Umsetzungsprogramm im Finale eines europäischen Gartenpreises. 

Linz. Großer Erfolg für Linz: Das Stadtökologische Umsetzungsprogramm der Abteilung Botanischer Garten und Naturkundliche Station zählt zu den besten zwölf Projekten Europas beim „European Award for Ecological Gardening“. In der Kategorie „Biodiversität und Klimawandelanpassung“ überzeugt Linz mit innovativen Maßnahmen für mehr Grünflächen,Lebensräume und Klimaschutz.

Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) freut sich über die internationale Anerkennung und ruft zum Publikumsvoting bis 16. Oktober auf. Jede Stimme unterstützt Linz auf dem Weg zu einer nachhaltigen, klimagerechten Stadt.

