Bitteres WM-Aus
DIESER Tritt brach ganz Frankreich das Herz
Der Außenverteidiger von Aston Villa übersah Superstar Lamine Yamal hinter sich, wollte den Ball klären.
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Doch Digne traf Yamal mit voller Wucht am Oberschenkel - Elfmeter!
Mikel Oyarzabal blieb eiskalt, traf zum 1:0 für die Spanier. Der Anfang vom Ende: Die Furia Roja steht mit einem 2:0 gegen die Franzosen im WM-Finale.
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Und das ausgerechnet am französischen Nationalfeiertag...
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