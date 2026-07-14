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Bitteres WM-Aus

DIESER Tritt brach ganz Frankreich das Herz

© FIFA via Getty Images
Bis zur 20. Minute ist beim WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien nicht viel passiert. Dann veränderte ein unnötiger Tritt von Lucas Digne den Spielverlauf komplett: Spanien steht mit 2:0 im Finale!
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Der Außenverteidiger von Aston Villa übersah Superstar Lamine Yamal hinter sich, wollte den Ball klären.

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Doch Digne traf Yamal mit voller Wucht am Oberschenkel - Elfmeter!

Mikel Oyarzabal blieb eiskalt, traf zum 1:0 für die Spanier. Der Anfang vom Ende: Die Furia Roja steht mit einem 2:0 gegen die Franzosen im WM-Finale.

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Und das ausgerechnet am französischen Nationalfeiertag...

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