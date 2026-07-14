Frankreichs WM-Traum platzt am Nationalfeiertag

Der Traum ist geplatzt! Alles war angerichtet für den französischen Final-Hattrick – doch ausgerechnet Angstgegner Spanien riss die "Bleus" aus allen Titelträumen.

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Nach der bitteren Niederlage gegen Spanien ist für den Vize-Weltmeister ausgerechnet am Nationalfeiertag schon im Halbfinale Endstation. Besonders bitter: Die 1,52 Milliarden Euro schwere und damit wertvollste Mannschaft der WM war bis dahin die mit Abstand dominierendste des Turniers – sieben Spiele, sieben Siege, kein Gegentor in der K.-o.-Phase.

Doch ausgerechnet im wichtigsten Spiel riss die Traumserie. Es ist ein bitteres Déjà-vu: Nach dem verlorenen WM-Finale 2022 gegen Argentinien sowie den Niederlagen gegen Spanien im EM-Halbfinale 2024 und in der Nations League 2025 kassierte Frankreich gegen die Iberer bereits die dritte Pleite in Folge.

Bitterer Deschamps-Abschied

Vor allem für Didier Deschamps schmerzt das Aus. Der 57-Jährige wollte seine 14-jährige Amtszeit mit einem letzten Meisterstück krönen. Mitten im Turnier musste der Teamchef den Tod seiner Mutter verkraften, nun endet seine Ära nach der WM. Das Zepter übernimmt voraussichtlich Ex-Teamkollege Zinédine Zidane.

Auch für Kylian Mbappé ist das Aus ein harter Schlag. Der Superstar hatte seinem Coach vor der WM "die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten" versprochen – und lieferte. Mit acht Toren und drei Assists spielte sich der Real-Starstürmer in die Favoritenrolle auf den Titel als Spieler des Turniers. Doch statt um den dritten Stern kämpft Frankreich jetzt nur noch um Bronze.