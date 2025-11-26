Migranten-Gruppe vergewaltigte Frau (18) vor den Augen ihres Freundes

In Rom sorgt eine erschütternde Vergewaltigung für Entsetzen. Mindestens drei Männer sollen eine 18-Jährige am Stadtrand aus einem Auto gezerrt und brutal missbraucht haben – vor den Augen ihres Freundes.

Am Samstag, 25. Oktober, kam es mutmaßlich zu einem erschütternden Vorfall am Stadtrand von Rom. Ein Paar hatte sich in der Nacht im Park Tor Tre Teste zurückgezogen, als plötzlich mindestens drei Männer das Auto umstellte haben sollen.

Zerrten die 18-Jährige aus dem Fahrzeug

Ohne Vorwarnung schlugen die Täter mutmaßlich die Autoscheibe ein und zerrten die 18-Jährige aus dem Fahrzeug. Der 24-jährige Freund der Frau wurde während des Angriffs festgehalten. Die junge Frau wurde daraufhin vergewaltigt.

© Getty Images

Laufende Ermittlungen

Die Polizei hatte den Vorfall zunächst einen Monat lang nicht öffentlich gemacht, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden. Im November wurden schließlich drei Verdächtige festgenommen. Laut Medienberichten stammen mindestens zwei der Täter aus Marokko, der dritte könnte ebenfalls aus Marokko oder aus Tunesien kommen. Alle Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft und sollen vom Opferpaar eindeutig identifiziert worden sein.

DNA eines weiteren Mannes

Am Tatort wurde außerdem die DNA eines weiteren Mannes gefunden, was darauf hindeutet, dass noch ein weiterer Täter an dem Angriff beteiligt gewesen sein könnte. Zunächst hatten die Opfer von fünf Angreifern gesprochen, nun fahndet die Polizei nach weiteren Mittätern.

© EPA

Matteo Salvini zeigte sich „schockiert“

Dieser Fall hat in Italien eine breite politische Debatte ausgelöst. Italiens Vize-Premierminister Matteo Salvini zeigte sich „schockiert“ und verwies auf einen Gesetzesvorschlag seiner Partei, der eine chemische Kastration für Sexualstraftäter vorsieht. Auch Fabrizio Santori, ein Parteikollege von Salvini, bezeichnete die Tat als „barbarisch“ und sprach von einer „außer Kontrolle geratenen Lage“ in Rom.