E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stefanie P. Influencerin
© Instagram

Große Suchaktion

Leiche von Influencerin in Garten von Oma des Ex vermutet

26.11.25, 14:34 | Aktualisiert: 26.11.25, 16:02
Die Leiche der beliebten Grazer Influencerin könnte auf dem Grundstück der Oma ihre Ex-Freundes liegen. Dort findet aktuell laut oe24-Informationen eine Durchsuchung statt. 

Der schreckliche Verdacht, dass Stefanie umgebracht wurde, spitzt sich zu. Laut der slowenischen Zeitung "vecer.hr" wird derzeit in Österreich und Slowenien intensiv nach der Grazerin gesucht. Die Polizei durchkämmte Wälder um Šentilj und Spielfeld, wertet Aufnahmen von Überwachungskameras aus, überprüft Mobilfunksignale und befragt Freunde, Verwandte und Bekannte. Die Suchtrupps konzentrieren sich laut der Zeitung vor allem auf die Gebiete, in denen das Handy des Opfers zuletzt geortet wurde. 

Laut neuesten Informationen soll nach der Leiche der Influencerin Stefanie P. nun auch auf dem Grundstück der Oma ihres Ex-Freundes (31), der Patrick heißen soll, gesucht werden. Ob bereits etwas entdeckt wurde, ist derzeit noch unklar. 

Seit Sonntagmorgen fehlte von der Grazerin, die unter anderem als Model und Sängerin arbeitete und Jus studiert hatte, jede Spur. Ihr letztes Lebenszeichen war eine WhatsApp-Nachricht an ihre Freundin nach einer Weihnachtsfeier gegen 7 Uhr morgens vor ihrer Wohnung in der Hochsteingasse. Zurück ließ sie ihren geliebten Golden Retriever Marlow.

© Instagram

© oe24

Seit dem Kontakt vor ihrer Wohnung verschwand die hübsche Blondine spurlos. Der 31-jährige Hauptverdächtige und Ex-Freund der Hundeliebhaberin soll danach für die Polizei nicht mehr erreichbar gewesen sein. Er soll mit seinem Golf nach Slowenien gefahren sein, welcher am Parkplatz eines Casinos in Grenznähe völlig ausgebrannt entdeckt wurde.

Der Ex-Freund konnte in der Nähe des Brandes festgenommen werden. Eine Auslieferung nach Österreich wurde bereits beantragt.  

Influencerin zu Hause Graz Hochsteingasse
© Googlemaps/In dieser Wohnhausanlage lebte das Model. Hier verschwand sie auch.

Marlow Hund Influencerin
© Facebook/Ihr geliebter Golden Retriever Marlow.

Weitere Infos in Kürze...

