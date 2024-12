Messi zum wertvollsten MLS-Spieler gekürt

Lionel Messi ist zum wertvollsten Spieler der abgelaufenen MLS-Saison gewählt worden.

Der argentinische Fußball-Superstar führte Inter Miami in seiner ersten vollständigen Saison in der US-Liga zum Punkterekord (74) nach der regulären Saison, in den Play-offs scheiterte Miami dann aber bereits in der 1. Runde an Atalanta United. Trotz Verletzungen steuerte der 37-Jährige in 19 Spielen 20 Tore und 16 Vorlagen bei - die Folge war der "Landon Donovan Award" als MVP.

Messi setzte sich bei einer Wahl, die von Spielern, Clubs und Medienvertretern durchgeführt wurde, mit 38,43 Prozent der Stimmen durch. Der kolumbianische Angreifer Cucho Hernández vom entthronten Meister Columbus Crew kam auf Platz zwei mit 33,7 Prozent der Stimmen.

Messi-Söhne empfingen Papa mit Trophäe

Zu Ehren des argentinischen Weltmeisters bildeten 250 Nachwuchsfußballer von Inter Miami die Buchstaben MVP, seine drei Söhne warteten nach Clubangaben mit der Trophäe auf ihren berühmten Vater. "Es erfüllt mich mit Stolz, euch trainieren zu sehen", sagte Messi an die gesamten Nachwuchskicker gerichtet: "Ich bin jeden Tag glücklich, hier zu sein."