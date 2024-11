Messi droht in MLS das Aus

Nach dem Punkterekord in der Hauptrunde droht Fußball-Weltmeister Lionel Messi mit Inter Miami in der nordamerikanischen MLS das überraschende Aus in der ersten Play-off-Runde.

Das Team aus Florida verlor das zweite Spiel bei Atlanta United 1:2 (1:0). Damit kommt es am 10. November zum Entscheidungsspiel in Fort Lauderdale. Die erste Partie hatte Miami mit 2:1 gewonnen. Lesen Sie auch Messi führt Miami mit Hattrick zum Punkterekord in MLS Mit seinem zweiten Dreierpack binnen weniger Tage hat Fußball-Superstar Lionel Messi seinen Club Inter Miami zu einer historischen Bestmarke in der Major League Soccer (MLS) geführt. Der Portugiese Xande Silva erzielte vor 68.455 Zuschauern in der vierten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer für Atlanta. Zuvor hatte Derrick Williams (58.) die Miami-Führung durch Hector David Martinez (40.) ausgeglichen. Messi hatte einige Chancen, konnte dieses Mal aber nicht den Unterschied ausmachen.