TV-Knall: 100-Millionen-Deal für Bundesliga-Rechte

Die Bundesliga kann sich laut Medienberichten über einen neuen Geldregen freuen.

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Die Fußball-Welt blickt diese Woche noch gebannt auf die USA. Dort wird am Sonntag (ab 21.00 Uhr, live ORF1) in New Jersey der neue Weltmeister gekürt. Doch kaum ertönt in Amerika der Schlusspfiff, wird der Ball in Europa wieder rollen.

Bereits am Dienstag steigt die zweite Runde der Champions-League-Qualifikation. Am Wochenende wird in Österreich die erste Runde des ÖFB-Cup eingeläutet. Bis in Deutschland wieder der Ball rollt, vergeht noch etwas Zeit.

Traditionell wird die erste Pokal-Runde (21. August) vor dem Auftaktwochenende in der Bundesliga (28. August) gespielt. Dennoch hoffen in Europa viele, dass der globale Fußball-Hype auch nach der WM weitergeht.

Bundesliga jubelt trotz Verzicht auf Geld

Den Moment genutzt hat scheinbar die deutsche Bundesliga. Wie "The Athletic" berichtet, dürfte man in den USA einen neuen TV-Vertrag abgeschlossen haben. Nach mehreren Jahren mit ESPN als Partner soll im Gastgeberland künftig das Medienunternehmen Versant die US-Rechte haben und soll die Spiele von Bayern, Dortmund, Leipzig & Co. auf USA Network und ihrer Streamingplattform Fandango ausstrahlen.

Der Deal soll der Bundesliga insgesamt 100 Millionen Dollar (85 Millionen Euro) bringen und für die nächsten fünf Jahre gültig sein. Dabei verzichtet man sogar auf viel Geld. Während ESPN etwa 30 Millionen Dollar jährlich gezahlt hat, casht man nun nur noch 20 Millionen Dollar pro Spielzeit. Dafür werden ausgewählte Spiele auch kostenlos verfügbar sein, wodurch sich die Verantwortlichen eine massive Wertsteigerung der Marke Bundesliga erhoffen.