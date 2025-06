Tiroler Schüler starten Mars-Mission

Ein Schüler des BRG in der Au Innsbruck hebt symbolisch zum Mars ab – bei Europas erster Schüler-Analogmission in Portugal. Seine Klasse steuert von Tirol aus bei.

Weltraumfeeling für Schüler: Fabian Kuess vom BRG in der Au Innsbruck nimmt als einer von drei Schülern aus Österreich an einer Mars-Analogmission in Portugal teil. Gemeinsam mit Jugendlichen aus Portugal und Griechenland simuliert er in Alqueva das Leben auf dem Roten Planeten.

Unterstützt wird er von seiner Klasse in Innsbruck, die Daten analysiert, Infostände vorbereitet und Experimente wie Gesteinsanalysen betreut. Die europaweit erste Schüler-Analogmission wird vom Österreichischen Weltraumforum (ÖWF) organisiert und ermöglicht Jugendlichen praxisnahe Einblicke in Raumfahrt, Forschung und Teamarbeit – sowohl vor Ort als auch in der "Bodenstation" in Tirol.