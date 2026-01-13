Alles zu oe24VIP
paragleiter unfall tot
© werfenweng.eu

Tirol

Schirm klappte zusammen - Paragleiter stürzte 50 Meter ab

13.01.26, 21:44
Ein 25-Jähriger ist am Dienstag beim Paragleiten in Neustift im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) verletzt worden. 

Neustift im Stubaital. Der Paragleitschirm war vermutlich aufgrund eines Flugfehlers des Mannes zusammengeklappt. Der Österreicher stürzte daraufhin aus einer Höhe von 50 Metern auf einen schneebedeckten Wiesenboden und blieb liegen. Nach der Erstversorgung wurde der Pilot mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Zuvor hatten Augenzeugen die Rettungskette in Gang gesetzt. Der 25-Jährige war vom behördlich genehmigten Hängegleiter- und Paragleiterstartplatz an der Bergstation der Hochstubai Liftanlagen GmbH gestartet.

