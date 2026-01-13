Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Bergrettung Bad Gastein
© Bergrettung Bad Gastein/Nur Stunden vorher löste ein Snowboarder eine Lawine aus.

Tragödie

Lawinenabgang in Bad Gastein: Zwölfjähriger Bub gestorben

13.01.26, 15:20
Teilen

Der Winter hat Österreich weiter fest im Griff. Lawinenabgänge reißen immer mehr Opfer in den Tod, jetzt traf es ein gerade einmal einen 12-Jährigen Jungen aus der Ukraine.

Bei einem Lawinenabgang in Bad Gastein ist am Dienstag ein zwölfjähriges Kind ums Leben gekommen. Laut einer Aussendung der Gasteiner Bergbahnen wurde um etwa 13 Uhr im Skigebiet Sportgastein ein Lawinenabgang im freien Skiraum im Bereich zwischen den Stützen Nummer sieben und acht der Goldbergbahn gemeldet.

Der Junge, ein Ukrainer, wurde von Einsatzkräften geborgen. Rund 20 Minuten versuchten die Einsatzkräfte das Leben des 12-Jährigen zu retten.  Doch leider kam jede Hilfe zu spät.

Bergrettung Bad Gastein
© Bergrettung Bad Gastein/Nur Stunden vorher löste ein Snowboarder eine Lawine aus.

Trotz aller medizinischen Maßnahmen konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Kindes feststellen. Nach aktuellem Kenntnisstand löste der Junge in Begleitung weiterer Personen die Lawine aus, als die Gruppe in den freien Skiraum eingefahren war. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von den zuständigen Behörden geführt.

Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Das Skigebiet Sportgastein und die Gasteiner Bergbahnen stehen in engem Austausch mit den Behörden und unterstützen diese bei der Aufklärung des Vorfalls.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden