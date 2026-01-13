Lawinenabgang in Bad Gastein: Zwölfjähriger Bub gestorben

Der Winter hat Österreich weiter fest im Griff. Lawinenabgänge reißen immer mehr Opfer in den Tod, jetzt traf es ein gerade einmal einen 12-Jährigen Jungen aus der Ukraine.

Bei einem Lawinenabgang in Bad Gastein ist am Dienstag ein zwölfjähriges Kind ums Leben gekommen. Laut einer Aussendung der Gasteiner Bergbahnen wurde um etwa 13 Uhr im Skigebiet Sportgastein ein Lawinenabgang im freien Skiraum im Bereich zwischen den Stützen Nummer sieben und acht der Goldbergbahn gemeldet.

Der Junge, ein Ukrainer, wurde von Einsatzkräften geborgen. Rund 20 Minuten versuchten die Einsatzkräfte das Leben des 12-Jährigen zu retten. Doch leider kam jede Hilfe zu spät.

© Bergrettung Bad Gastein/Nur Stunden vorher löste ein Snowboarder eine Lawine aus.

Trotz aller medizinischen Maßnahmen konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Kindes feststellen. Nach aktuellem Kenntnisstand löste der Junge in Begleitung weiterer Personen die Lawine aus, als die Gruppe in den freien Skiraum eingefahren war. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von den zuständigen Behörden geführt.

Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Das Skigebiet Sportgastein und die Gasteiner Bergbahnen stehen in engem Austausch mit den Behörden und unterstützen diese bei der Aufklärung des Vorfalls.