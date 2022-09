Diese Gegner drohen uns in der EM-Quali

Unser Team nimmt jetzt die EM ins Visier. Am 9. Oktober steigt die Quali-Auslosung.

Nach der Nations League ist vor der EM-Qualifikation! Schon am Sonntag, dem 9. Oktober (12 Uhr), werden in Frankfurt die Quali-Gruppen für die Endrunde 2024 in Deutschland gezogen. ServusTV überträgt das Spektakel live. "Wir werden alles dafür tun, um uns für die EURO zu qualifizieren", betonte Teamchef Ralf Rangnick. Mit der 1: 3-Niederlage gegen Kroatien stand aber fest, dass Österreich nur aus Topf 2 gezogen wird. Das heißt: Unserem Team drohen harte Gegner wie die Niederlande, Belgien, Spanien oder Portugal. Kein großes Problem, meint Rangnick: "Wir haben genug Selbstvertrauen, um uns für die EM zu qualifizieren, egal, ob wir in Topf 1 oder 2 sind." Man wolle in Deutschland dabei sein "und dann dort eine richtig gute Rolle spielen".

Das sind die Lostöpfe

Topf 1

Niederlande

Kroatien

Spanien

Italien

Dänemark

Portugal

Belgien

Ungarn

Schweiz

Polen

Topf 2

Österreich

Frankreich

Tschechien

England

Wales

Israel

Bosnien

Serbien

Schottland

Finnland

Topf 3

Ukraine

Island

Norwegen

Slowenien

Irland

Albanien

Montenegro

Rumänien

Schweden

Armenien

Topf 4

Georgien

Griechenland

Türkei

Kasachstan

Luxemburg

Aserbaidschan

Kosovo

Bulgarien

Färöer

Nordmarzedonien

Topf 5

Slowakei

Nordirland

Zypern

Belarus

Litauen

Gibraltar

Estland

Lettland

Moldau

Malta

Topf 6

Andorra

San Marino

Liechtenstein

20 von 23 Tickets über reguläre Quali vergeben

Die EM-Qualifikation startet am 23. März 2023 und wird an zehn Spieltagen bis November 2023 ausgetragen. 20 der 23 verfügbaren Tickets werden über die reguläre Qualifikation vergeben. Die Gruppenersten und -zweiten sind fix bei der Endrunde. Die restlichen drei Teilnehmer werden über ein Play-off-Turnier im März 2024 ermittelt. Deutschland kann sich die Qualifikation als Gastgeber sparen, ist schon fix bei der von 14. Juni bis 14. Juli 2024 stattfindenden Endrunde dabei.