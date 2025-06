Riverdays bringen Action auf die Mur

Eine Woche lang wird Graz zur Bühne für Wassersport aller Art – von Kajak bis Yoga: Die Riverdays laden zum Mitmachen und Staunen ein.

Bei den Riverdays verwandelt sich Graz diese Woche in ein Wassersportzentrum: Rafting, Kajakfahren, Stand-Up-Paddling, Wellenreiten oder Yoga am Wasser – das vielseitige Programm auf der Mur spricht sowohl Anfänger als auch Profis an. Ziel ist es, die Mur als attraktiven Freizeitfluss zu zeigen. Kanute Paul Winkler betont: "Die Mur ist weder gefährlich noch dreckig – im Gegenteil: Sie bietet ideale Bedingungen für Sport und Spaß."

Auch die Infrastruktur wurde ausgebaut: Mit modernen Bootshäusern, Anlegestellen und Trainingsinseln bietet Graz laut Kanu-Weltmeisterin Ursula Profanter Bedingungen, die österreichweit einzigartig sind.