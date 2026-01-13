Alles zu oe24VIP
St. Pölten-Wahl: Schon 3.843 Wahlkarten ausgestellt
© APA/TOBIAS STEINMAURER

Stimmabgabe

St. Pölten-Wahl: Schon 3.843 Wahlkarten ausgestellt

13.01.26, 16:10


Die Stimmabgabe ist bereits seit siebten Jänner möglich. 

Für die Gemeinderatswahl in St. Pölten am 25. Jänner sind nach Angaben des Rathauses bis Dienstagnachmittag 3.843 Wahlkarten ausgestellt worden. Die Stimmabgabe ist seit Mittwoch vergangener Woche (7. Jänner) möglich. 2021, während der Corona-Pandemie, waren 12.598 Wahlkarten beantragt worden. Es handelte sich um eine Rekordzahl für die niederösterreichische Landeshauptstadt. Die Beteiligung am Urnengang war mit knapp 56 Prozent dennoch so gering wie nie.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

