Ministerin Schumann gibt Details zur Teilpension an

So kommt man in die neue Teilpension, die seit heuer gilt.

Manche Arbeitnehmer können aus verschiedenen Gründen, beispielsweise gesundheitlichen, nicht mehr fünf Tage pro Woche arbeiten. Aber sie können und wollen zum Beispiel drei Tage pro Woche arbeiten. Gegenüber oe24.TV nannte die SPÖ-Arbeitsministerin Korinna Schumann Details zur neuen Teilpension, die seit heuer in Kraft ist.

Die Regeln

Es gilt dabei: Für die reduzierten Wochenstunden erhalten Beschäftigte weiterhin ihr Einkommen. Für den anderen Teil wird – wie der Name sagt – ein Teil der Pension ausbezahlt. Das Pensionskonto wächst weiter.

Möglich ist das bei der Korridorpension (ab 62 Jahren, steigt schrittweise auf 63).

Bei der Langzeitversichertenpension (möglich ab 62 Jahren )

und bei der Schwerarbeitspension (möglich ab 60 Jahren).

Auch statt vollem Antritt der regulären Alterspension kann man teilweise weiterarbeiten und das in Teilpension.