Umfrage: Mehrheit sieht mit Pessimismus ins neue Jahr

55 % der Österreicherinnen und Österreicher blicken mit Pessimismus ins Jahr 2026. Kleiner Hoffnungsschimmer, Die Zahl der Optimisten hat ein bisschen zugenommen.

Die Umfrage zur Jahresvorschau der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 (2.000 Befragte vom 15. bis 17. 12. 2025) hat eine gute und eine schlechte Botschaft parat.

Zuerst die schlechte: 55 % der Befragten sehen für die kommenden 12 Monate eher schwarz - sie blicken also mit Pessimismus ins neue Jahr. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer: Das war schon einmal schlimmer. Denn auf der einen Seite gehen die Pessimisten um einen Prozentpunkt zurück - und auf der anderen Seite steigt die Zahl der Optimisten. Und zwar spürbar: 26 % sehen 2026 positiv - um gleich 3 Punkte mehr als noch Anfang Dezember.

Doch warum ist das so? Lazarsfeld hat für oe24 nachgefragt.

"It"s the economy, stupid!", schrieb Bill Clintons Wahlkampfstratege James Carville vor 34 Jahren für die Wahlhelfer auf eine Pinnwand - und das ist auch diesmal der Grund für mangelndes persönliches Wohlbefinden: 54 % sagen, es sei um die Wirtschaft schlecht bestellt. 33 % sagen sogar, es gehe ihr sogar "sehr schlecht". Nur 14 % bewerten die Situation als "sehr gut" bzw. "gut". Aber: Auch das war schon mal schlechter.

Teuerung ist dramatisch

Auch die Teuerung wird nach wie vor als dramatisch empfunden - bereits für 78 % ist sie spürbar, 47 % spüren sie sogar "sehr".

Lebensqualität sinkt

Kein Wunder, dass die Lebensqualität zurückgeht, 38 % sagen, es gehe ihnen schlechter als vor einem Jahr. Und gleich 60 % sagen, sie würden ihren Lebensstandard nicht halten können.

Leute wollen künftig weniger kaufen

Das schlägt auch auf die Konsumlust durch: 48 % - also knapp die Hälfte - wollen im neuen Jahr weniger kaufen.

Allerdings: Mehrheit fühlt sich sicher

Dem ganzen Pessimismus zum Trotz: 49 % schätzen ihre Einkommenssituation sehr wohl als sicher ein - dieser Wert ist zuletzt stark um gleich 5 Prozentpunkte gestiegen. Nur 22 % der Befragten fühlen sich definitiv unsicher.