FPÖ-Waldhäusl nominiert Harald Mahrer für Waldhäusl-Preis

Der FPÖ-Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl möchte Ex-WKO-Boss Harald Mahrer ein Mittagessen samt Nachspeise spendieren.

"Es gibt so was wie himmlische Gerechtigkeit: Dass ausgerechnet der völlig missinterpretierte Harald Mahrer eine der allerhöchsten Auszeichnungen in diesem Land erhält, erfüllt unser aller Herzen mit Freude“, kommentiert der zweite nö. Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl die Würdigung von Prof. Dr. Harald Mahrer, Präsident a. D., mit dem "Gottfried Waldhäusl-Preis 2025“.

"Gottfried-Waldhäusl-Preis": Tagespresse verleiht Auszeichnung für Realsatire

Ob Laureat wohl den Preis annimmt?

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Der scharfzüngige FPÖ-Politiker lässt es sich nicht nehmen, den Laureaten zu einem Mittagessen in die Kantine des niederösterreichischen Landhauses einzuladen, um sich gemeinsam am Antlitz der Trophäe aus, "entsprechend dem glänzenden Wahrheitsgehalt", wie es in einer Aussendung der FPÖ NÖ heißt, "vermutlich echtem Gold zu ergötzen und sich gleichsam, nicht gänzlich uneigennützig, wertvolle Insider-Tipps für die nächsten Gehaltsverhandlungen zu holen". Ob Harald Mahrer wohl "die Auszeichnung" - und das dazugehörige Kantinenessen - annimmt, bleibt dahingestellt.