Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Maschinenhalle bei Brand zerstört
© FF Lasberg/Team Fotokerschi

Enormer Schaden

Maschinenhalle bei Brand zerstört

13.01.26, 15:53
Teilen

Gleich zehn Feuerwehren mussten zum Einsatz ausrücken. 

Bei einem Großbrand in Lasberg im Bezirk Freistadt ist am Dienstagmittag eine Maschinenhalle auf einem Bauernhof vollständig in Flammen gestanden. Das Feuer brach kurz nach Mittag aus und griff innerhalb kurzer Zeit auf das gesamte Gebäude über. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits in Vollbrand.

Zehn Feuerwehren aus der Umgebung rückten zu dem Großeinsatz aus. Mit massivem Löscheinsatz gelang es den Einsatzkräften, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude des Hofes zu verhindern. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Brandintensität aufwendig. Nach ersten Angaben der Feuerwehr wurden bei dem Brand weder Menschen noch Tiere verletzt. Zur Höhe des Sachschadens lagen vorerst keine Informationen vor. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar und ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden