Maschinenhalle bei Brand zerstört

Gleich zehn Feuerwehren mussten zum Einsatz ausrücken.

Bei einem Großbrand in Lasberg im Bezirk Freistadt ist am Dienstagmittag eine Maschinenhalle auf einem Bauernhof vollständig in Flammen gestanden. Das Feuer brach kurz nach Mittag aus und griff innerhalb kurzer Zeit auf das gesamte Gebäude über. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits in Vollbrand.

Zehn Feuerwehren aus der Umgebung rückten zu dem Großeinsatz aus. Mit massivem Löscheinsatz gelang es den Einsatzkräften, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude des Hofes zu verhindern. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Brandintensität aufwendig. Nach ersten Angaben der Feuerwehr wurden bei dem Brand weder Menschen noch Tiere verletzt. Zur Höhe des Sachschadens lagen vorerst keine Informationen vor. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar und ist Gegenstand laufender Ermittlungen.