Botanischer Garten bekommt neuen Eingangsbereich

Der Garten wird auch für eine ganzjährige Nutzung fit gemacht.

Der Botanische Garten Linz erhält einen neuen, zeitgemäßen Eingangsbereich. Das rund 4,2 Hektar große Areal auf der Gugl zählt mit über 12.000 Pflanzenarten und mehr als 100.000 Besuchern pro Jahr zu den beliebtesten Ausflugszielen der Stadt.

Der Siegerentwurf des Büros Kneidinger ZT setzt auf nachhaltige Holzbauweise, offene Strukturen und ein einladendes Foyer. Das neue Gebäude verbessert Orientierung, Barrierefreiheit und Infrastruktur deutlich. Überdachte Aufenthaltsbereiche, Räume für Bildung, Veranstaltungen und Gastronomie sowie bessere Arbeitsbedingungen für das Personal entstehen. Gemeinsam mit neuen Glashäusern und der Adaptierung des Hauptgebäudes wird der Garten fit für eine ganzjährige Nutzung gemacht. Die Investition beträgt rund sieben Millionen Euro, die Fertigstellung ist bis 2028 geplant.