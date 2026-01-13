Drama um Freundin von Bayern-München-Star Tom Bischof

Josefine "Josie" Scholl, Tochter von Bayern-Legende Mehmet Scholl, spricht erstmals öffentlich über ihre schwere Erkrankung. Auf TikTok gibt die 17-Jährige einen sehr persönlichen Einblick in ihr Leben mit einer seltenen genetischen Krankheit.

Die Erkrankung machte sich bemerkbar, als Josefine Scholl etwa 14 Jahre alt war und betrifft vor allem ihre rechte Körperhälfte. In einem Video auf TikTok erklärt sie ihren rund 350.000 Followern: "Ihr könnt euch das so vorstellen, dass in meinen Knochen Hohlräume sind und der Knochen dadurch fibröser ist." Dadurch seien ihre Knochen instabiler und könnten schneller brechen als bei gesunden Menschen.

Bei Josefine wurde das McCune-Albright-Syndrom diagnostiziert, eine seltene genetische Erkrankung, die unter anderem die Knochen betrifft. Die Auswirkungen spürt sie täglich. "Ich habe eigentlich jeden Tag Schmerzen. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe die Schmerzen im Oberarm, aber auch generell auf meiner rechten Körperhälfte", schildert sie offen.

Bruch mit Folgen

Im Jahr 2022 brach sich Josefine Scholl den Oberschenkel. Nach eigenen Angaben war der Bruch eine direkte Folge der Erkrankung. Auf Social Media zeigt sie ihre Narben offen und spricht über die dauerhaften Einschränkungen, die das Syndrom mit sich bringt. Auf die Frage eines Fans, ob sie durch die Krankheit eingeschränkt sei, antwortet sie klar: "Leider darf ich keinen Sport mehr machen. Eigentlich darf ich nur Physio machen, um Muskeln aufzubauen, aber sonst nichts." Trotz der Diagnose und der Schmerzen zeigt sich die 17-Jährige reflektiert und positiv.

Blick nach vorne

Josefine Scholl und Tom Bischof © Instagram

Trotz aller Belastungen zieht Josefine Scholl auch eine persönliche Lehre aus ihrer Situation. "Ich habe dadurch gelernt, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen", sagt sie und macht damit vielen Betroffenen Mut. Privat ist sie mit Bayer-Star Tom Bischof glücklich. Auf ihren Social-Media-Accounts teilen die beiden regelmäßig liebevolle Eindrücke. Josefine Scholl, die als Model aktiv ist, erreicht auf Instagram 92.100 Follower. Auf TikTok ist sie unter dem Namen "Hiddenjosie" präsent und kommt dort auf über 332.700 Follower sowie 18,7 Millionen Likes.