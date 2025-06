Grünes Licht für „Porsche-Tunnel“ in Salzburg

Der umstrittene Tunnel zum Paschinger Schlössl von Wolfgang Porsche am Kapuzinerberg hat nun einen positiven Amtsbericht erhalten – der nächste politische Schritt ist vorbereitet.

Die geplante unterirdische Zufahrt zum Paschinger Schlössl am Kapuzinerberg in Salzburg hat eine entscheidende Hürde genommen: Laut Medienberichten liegt nun ein positiver Amtsbericht der Raumplanung vor. Wolfgang Porsche, Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG, hatte den Bau eines privaten Tunnels samt Parkkaverne beantragt – von der Garage in der Linzergasse direkt unter den Kapuzinerberg. Laut Gutachten dient die Maßnahme dem Landschaftsschutz, da Autos künftig unterirdisch verschwinden und das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen.

© Street View

Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) betonte, es gebe keine fachlichen Einwände. Der Bericht soll am Donnerstag im Planungsausschuss behandelt werden. Für die Nutzung städtischen Grunds zahlte Porsche bereits 48.000 Euro. ÖVP und FPÖ unterstützen das Vorhaben, Widerstand kommt von KPÖ plus und der Bürgerliste. Ein Beschluss im Gemeinderat rückt damit näher.