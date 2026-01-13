Comeback für "Masters of Hardcore"

Am 14. Februar 2026 wird das VAZ St. Pölten erneut zum Epizentrum für Fans harter Beats und schneller Tempi: Masters of Hardcore – das weltweit führende Event-Format für Hardcore-Elektronikmusik – ist zurück in Österreich und hebt die härteste Party auf ein neues Level.

Was das Publikum erwartet, ist kein gewöhnliches Festival, sondern ein kompromissloses Statement aus Bass, Energie und purer Leidenschaft – mit einem Line-up, das Szene-Herzen höherschlagen lässt und neugierige Besucher einen akustischen Ausnahmezustand aus Tempo, Druck und purer Intensität katapultiert.

Klassiker und Newcomer der Szene

© Pink Pepper

Nach den umjubelten Ausgaben der letzten Jahre fährt Masters of Hardcore Austria 2026 ein Line-up auf, das internationale Szenegrößen mit der geballten Kraft der heimischen Hardcore-Community vereint. Mit dabei: Angerfist, die unangefochtene Ikone des Genres, die weltweit für ausverkaufte Hallen sorgt. Powerfrau und "Queen of Hardcore“ Miss K8, der US-Ausnahme-Act Lil Texas sowie kompromisslose Crowd-Lieblinge wie Deadly Guns, Korsakoff und N-Vitral. Gemeinsam stehen sie für maximale Eskalation, brachiale Drops und eine weltweite Community, die Hardcore lebt – und liebt.

Doch Masters of Hardcore ist nicht nur ein internationales Schwergewicht, sondern auch eine Bühne für heimische Talente. Österreich zeigt Flagge mit Acts wie 99PRBLMZ, Poley Tight und Lumex, die eindrucksvoll beweisen, dass die heimische Hardcore-Szene längst international mithalten kann. Musikalisch spannt sich der Bogen von klassischem Hardcore über Early Sounds bis hin zu Uptempo und Industrial – eine explosive Reise durch die Evolution der härtesten elektronischen Spielarten. Egal ob Hardcore-Veteran oder neugieriger Neuling: Hier findet jede*r seinen Einstieg in eine Klangwelt jenseits des Mainstreams.

Masters of Hardcore ist mehr als Musik – es ist ein Erlebnis

Mit monumentalen Bühnen, aufwändiger Licht- und Pyrotechnik sowie einer intensiven, elektrisierenden Atmosphäre, die ihresgleichen sucht, bietet das größte Hardcore Festivals Österreichs ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk. Rund 8.000 Besucher*innen feiern am 14. Februar gemeinsam auf etwa 10.000 m².

Hard Facts: Masters of Hardcore AustriaWann: Samstag, 14. Februar, 19:00 – 06:00 UhrEinlass: ab 16 JahrenWo: VAZ St. Pölten, Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten