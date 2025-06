RAF Camora, Justice & Co. rocken Lido Sounds

Aller guten Dinge sind drei! Nach der unvergesslichen Premiere 2023 und der Fortsetzung 2024 verwandelt sich das Linzer Donauufer vom 27. - 29. Juni zum dritten Mal in Folge „zum schönsten Lido Österreichs“ - und das mit einem internationalen Star-Aufgebot.

Vom Kölner Geheimtipp zu einem der erfolgreichsten Acts Deutschlands haben sich AnnenMayKantereit seit 2011 entwickelt. Ohne Masterplan, einfach ihren Instinkten folgend, schafften es die vormaligen Straßenmusiker mit ihren bisherigen Alben zu Gold- und Platinstatus, zu Headliner-Slots auf den größten Festivals und zu Milliarden Klicks auf diversen Streaming-Plattformen. Am Lido Sounds spielen sie gleich am ersten Tag ihr exklusives Österreich-Konzert. Dazu kommen Kult-Bands wie Parcels oder die Beatsteaks.

© AnnenMayKantereit

„We Are Your Friends“ lautet das Motto der Superstars Justice. Und wie sehr das französische Dance-Music-Duo das österreichische Publikum mag, wird sich am 28.06.2025 zeigen. Denn da drehen Gaspard Augé und Xavier de Rosnay mit Funk, Disco, House, Prog, Metal, New Wave und Indie so richtig auf. Angefangen mit dem Welthit „D.A.N.C.E.“ (2007), dem „Album †“ (aka Cross) oder dem mit einem Grammy ausgezeichneten „Woman Worldwide“ (2018), verschmilzt nun auf dem neuen Album „Hyperdrama“ (2024) Geschwätz mit Pop. Und bei der opulenten Bühnenshow bleibt sowieso kein Auge trocken. Für besten Stimmung werden am Samstag auch CA7RIEL & Paco Amoroso und Lira Lu Kovacs sorgen.

© Hersteller

Mit RAF Camora gibt uns auch der meistgestreamte Musiker Deutschlands als Headliner am Samstag, den 29. Juni die Ehre. Bis dato erzielte der in der Schweiz geborene und in 1150 Wien aufgewachsene RAF Camora über 90 Gold- und Platinauszeichnungen. Er ist der erste deutschsprachige Musiker, der drei Singles mit Diamant-Status sein Eigen nennen darf. Knapp 1.8 Millionen Menschen folgen ihm auf Spotify – über 5 Millionen Fans lauschen ihm monatlich auf der Streaming-Musikplattform. Und ziemlich viele werden sich auch den „Österreich-exklusiven“ Festivalauftritt in Linz nicht entgehen lassen.

© Instagram

Komplettiert wird das Lido Sounds von Acts wie den Wiener Kult-Rappern Kreiml & Samurai und Ski Aggu.