Ursachenforschung in der Sattnitz
Wörthersee-Abfluss Sattnitz weiter mit Enterokokken belastet

08.08.25, 11:02
 Der Wörthersee sei aber mit Sicherheit nicht die Quelle der Verunreinigung. 

Ktn. Es liegen viele heiße Tage vor uns: Abkühlung sollte man sich aber weiterhin nicht in der Sattnitz suchen. Die Stadt Klagenfurt hält die Warnung seit Wochen aufrecht nicht im Stadtfluss zu baden. Noch immer hat man die Ursache der Verschmutzung mit Enterokokken-Bakterien nicht gefunden. Die Bakterien aus dem Darm können Blasenentzündungen oder Infektionen in offenen Wunden auslösen. 

Bei den Häusern entlang des neun Kilometer langen Wörtherseeabflusses würden ständig Proben gezogen, hier gäbe es keine Auffälligkeiten. Immer wieder werde auch vermutet, es könnte die Landwirtschaft sein, aber auch hier sei bislang nichts gefunden worden. Da die Werte sehr hoch seien, müsse die Verschmutzung irgendwo eingebracht werden, sagt der zuständige Stadtrat Franz Petritz.

