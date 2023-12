× Unsere Politiker feiern zu Weihnachten traditionell

Egal, ob rechts, Mitte oder links – Österreichs Politikerinnen und Politiker haben es gern traditionell. oe24 recherchierte auch heuer wieder die Weihnachtsbräuche der Staatsspitze.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat es nach dem traditionellen Auftritt bei „Licht ins Dunkel“ gemütlich im Familienkreis, kulinarisch gibt’s Kalte Platte mit Schinkenrollen, ebenfalls eine Tradition.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer. © Facebook/Hofburg



Selbst ran muss der Kanzler: Karl Nehammer (ÖVP) schwingt selbst den Kochlöffel und bereitet einen Kalbsbraten zu, die „Großfamilie“ kommt zusammen und beschenkt einander zu den Klängen der „Stillen Nacht“ von Peter Alexander.

Bundeskanzler Karl Nehammer vor einem Christbaum. © Instragram/BKA

Und Hündin Fanny wird sich über ein neues Lederhalsband freuen.

Vizekanzler Werner Kogler feiert Weihnachten. © BMKOES/zfg ×

Auch Vizekanzler Werner Kogler (G) setzt auf Familie es sei die „Zeit zum Runterkommen, Zeit zum Nachspüren und Nachdenken“, so Kogler der in seiner Gemeinde Hartberg sowie in der Umgebung feiert. Das ganze laufe, so gibt er zu, ein bisschen chaotisch, eine Patchwork Familie eben.

Klimaministerin Leonore Gewessler (G) ist wie alle Spitzenpolitiker auch heuer wieder bei „Licht ins Dunkel“. Traditionell kommt in der Familie am Heiligen Abend kalte Platte auf den Tisch, das war schon in Gewesslers Kindheit so, heißt es aus dem Klimaministerium.

Sobotka speist am Heiligen Abend Hirsch

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) feiert Weihnachten wie jedes Jahr im Kreise seiner Familie zu Hause in Waidhofen an der Ybbs. Gelesen wird das Weihnachtsevangelium. Zu Essen gibt es heuer Hirsch.

Und auch einen Truthahn gibt es

Die zweite Präsidentin im Parlament, Doris Bures (SPÖ), ist am Heiligen Abend im Kreise ihrer Familie mit Tochter, Schwiegersohn und Enkel. Ihr Enkelsohn ist jetzt schon zweieinhalb und erlebt die Adventzeit dieses Mal schon sehr bewusst mit. Bekocht wird sie von ihrem Schwiegersohn – es gibt Truthahn mit Füllung.

Babler: Weihnachtsgurke und Ziehharmonika

SPÖ-Chef Andreas Babler mit seiner Frau Karin Blum. © SPÖ/zvg ×



SPÖ-Chef Andreas Babler feiert zu Hause mit der Familie Weihnachten. Auf dem Christbaum wird neben dem traditionellen Baumschmuck auch jedes Jahr ein „Weihnachtsgürkchen“ angebracht – wer es zuerst entdeckt, darf als zuerst ein Geschenk auspacken. Zu Essen gibt es dieses Jahr Rindsvögele (Rindsrouladen) und als Nachspeise Vanillekipferl. Highlight ist jedes Jahr Andi Bablers Darbietung von „Stille Nacht“ auf der Ziehharmonika.

Kickl: Ein Hendl und ein "Vater unser"

FPÖ-Chef Herbert Kickl kocht ebenfalls selbst, es gibt Huhn, Reis und Rotkraut. Beim Singen sich Kickl eher zurück und summt nur leise mit, „weil er beim Treffen der richtigen Töne nicht sehr sicher ist“, wie sein Sprecher zugibt. Und auch ein „Vater Unser“ gehöre am Heiligen Abend mit dazu.

Und Neos-Obfrau Beate Meinl-Reisinger ist wie jedes Jahr zum Fest in Bad Aussee. Es geht ganz klassisch ab, mit Baum, Singen, Bescherung und einem Essen gemeinsam mit ihrer Familie und den Schwiegereltern. Problem im Hause Meinl: Das Christkind versteckt die Geschenke schon Wochen davor in der ganzen Wohnung, damit die Kinder sie nicht finden. Und am Heiligen Abend geht es dann darum, nachzudenken wo was sein könnte.

© TikTok/karoline.edtstadler ×



Doch zurück zur Regierung: EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zieht’s ins heimatliche Salzburg: “Den Heiligen Abend verbringe ich im Kreise meiner Familie. Traditionell besuchen wir gemeinsam die Mette. Entspannung finde ich jedes Jahr beim gemeinsamen Spaziergang mit meinem Hund Struppi vor der Bescherung. Zum Essen gibt es wie jedes Jahr eine kalte Jause, besonders freue ich mich auf den selbst gemachten Mayonnaise Salat meiner Mutter.” Zu Silvester fährt sie nach Frankreich. Auf das Feuerwerk, aus Rücksicht auf die Tiere und insbesondere ihrem Hund Struppi, verzichtet sie. Das hält übrigens auch FPÖ-Chef Kickl so wie der grüne Vizekanzler Kogler, sie alle rutschen Knallfrei ins Neue Jahr.

Zwei Minister feiern im Ländle

Auch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) feiert daheim, konkret in Vorarlberg; „Ich feiere Weihnachten mit der Familie und freue mich auf ein paar ruhige Tage. Vielleicht gehen wir Schifahren und Rodeln. Silvester begehe ich heuer gemütlich mit meiner Frau, ausnahmsweise in Wien. Am ersten Tag des neuen Jahres bin ich mit europäischen Amtskollegen am Neujahrskonzert in Wien.“ Also ein eher kurzer Heimaturlaub.



Im Ländle daheim ist auch der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch: „Am 24. Dezember nehme ich mir bewusst Zeit für meine Frau und unseren gemeinsamen Hund Goya. Bestimmte Bräuche haben wir keine, wir verbringen den Tag eher recht spontan, treffen Freunde und kochen am Abend das, worauf wir Lust haben. Nach einem ruhigen Weihnachtsabend freuen wir uns am nächsten Tag, wenn unsere Kinder und EnkelInnen zu Besuch kommen. Über die Weihnachtsfeiertage werde ich, wenn das Wetter passt, die eine oder andere Schitour machen.

Innenminister geht das Wild füttern

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat es weniger weit, er ist im heimatlichen Texingtal. Zur Tradition am Heiligen Abend gehöre neben dem Besuch der Mette auch das Anfüllen der Wildfütterungen tagsüber, so Karner.

Raab und das Engelshaar

ÖVP-Medienministerin Susanne Raab feiert mit ihrer Familie und Söhnchen Benedikt zu Hause in Niederösterreich. Heuer kommt selbstgemachtes Rehragout mit Semmelknödeln auf den Weihnachtstisch. Das Christkind werde die Glocke läuten und goldenes Haar da lassen. „Vor der Bescherung werden wir gemeinsam Weihnachtslieder singen, die wir schon fleißig geübt haben“, so Raab.

Zadic: Erst Sarma, dann Vanillekipferl

Und Justizministerin Alma Zadic (G) hat eine Premiere vor: „Zum ersten Mal werden wir Vanillekipferl genießen, die mein Sohn fast alleine gebacken hat, freut sie sich. Traditionell gebe es auch Sarma (Krautrouladen) nach dem bewährten Rezept ihrer Großmutter.