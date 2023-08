Ken Nehammer, Barbie Gewessler und co.

Nehammer als Muskelpaket und Alma Zadic als Krankenschwester. Dank einer KI kann nun jeder Politiker zu einer Barbie oder einem Ken gemacht werden.

Der Hollywood-Blockbuster mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen ist seit vergangenen Donnerstag in den Kinos angelaufen und der Hype um den neuen Barbie-Film kennt keine Grenzen. Nun wurde sogar eine neue KI ins Leben gerufen, die alle Personen zu einer Barbie oder einem Ken macht.



Auf der Website baiRBIE.me kann jede Person hochgeladen werden und sich in eine Plastikpuppe verwandeln. Gerade bei den heimischen Politikern sind die Veränderungen spannende. So hat OE24 fast die komplette Regierungsbank durch die Software gejagt. Besonders Bundeskanzler Karl Nehammer als Muskelpaket und Alma Zadic als Krankenschwester stechen bei unseren Politikern hervor. Aber auch Bundespräsident Alexander van der Bellen als schwer bewaffnete Spezialeinheit lässt sich sehen.

Hier unsere Politiker als Barbies und Ken

8/8 © oe24 Bundeskanzler Karl Nehammer als Muskepaket im sommerlichen Shirt © oe24 Justizministerin Alma Zadic als Krankenschwester © oe24 Zweite Präsidentin des Nationalrates Doris Bures © oe24 Verkehrs und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler © oe24 Verfassungsministerin Caroline Edtstadtler © oe24 Bundespräsident Alexander van der Bellen als bewaffnete Spezialeinheit © oe24 Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka © oe24 Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler

Aber auch Politiker, die nicht auf der Regierungsbank befindlich sind, wurden durch die Software gejagt. So geben auch SPÖ-Chef Andi Babler und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger geben eine gute Figur ab.