Wieder schwere Krawalle nach Tod eines 17-Jährigen in der Schweiz

Rund 200 Jugendliche haben in der Schweizer Stadt Lausanne am Genfersee die zweite Nacht in Folge protestiert und randaliert.

Sie warfen nach Polizeiangaben Steine, Molotowcocktails und Feuerwerkskörper. Obendrein steckten die Randalierer Container und Mülltonnen in Brand. Die Einsatzkräfte setzten Wasserwerfern und Tränengas ein. Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht. Sieben Menschen wurden laut Behörden festgenommen.

Auslöser der Proteste war der Tod eines 17-Jährigen, der am Sonntag mit einem gestohlenen Moped vor der Polizei geflüchtet und dabei tödlich verunglückt war.

Bereits im Juni war eine 14-Jährige auf der Flucht vor der Polizei mit einem Motorrad gestürzt und später an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben.