Weltcup in 3 Wochen – Schnee-Alarm in Sölden

Am 24. und 25. Oktober startet die Saison im Ski-Weltcup. Am Gletscher in Sölden ist aber noch nicht viel vom Ski-Vergnügen in Sicht.

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Wie allen Gletschern in Österreich setzt der Klima-Wandel auch dem Rettenbachferner in Sölden zu. Statt einem satten Schnee-Band gibt es dort Anfang Oktober nur Geröll.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit die Ski-Stars doch in drei Wochen ihren großen Saisonstart mit jeweils einem Riesentorlauf der Damen und Herren feiern können.

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Reichlich Kunstschnee wird schon als Unterlage für die Weltcup-Piste herangeschafft. Die Schneekontrolle folgt in den nächsten Wochen, dann kann grünes Licht für einen erfolgreichen Heim-Auftakt im Ski-Zirkus gegeben werden - oder auch nicht!