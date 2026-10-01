Marcel Hirscher im Winter-Wonderland

Rekord-Weltcupsieger Marcel Hirscher (37) blüht im Argentinien-Winter auf und steht vor dem Renn-Comeback Ende Oktober in Sölden.

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Jetzt macht er ernst: Nach ersten Schwüngen in der Skihalle schaltet Marcel im argentinischen Ushuaia einen Gang höher und lässt die Fans an den Fortschritten teilhaben.

"Großartig, zurück auf Schnee zu sein"

Wir sehen den rekonvaleszenten Skistar im orangefarbenen Holland-Outfit gemeinsam mit Martin Windele, dem früheren Servicemann von Henrik Kristoffersen, am Sessellift. Rundherum tiefverschneite Winterlandschaft. Die Freude steht Marcel ins Gesicht geschrieben. Unter dem Schnappschuss schreibt er auf Instagram: "Winter mode is officially on. Great to be here ...". Während die ersten Schwünge in Argentinien noch geheim waren (oe24 berichtete), verrät der in den vergangenen Monaten so vorsichtige Rekord-Weltcupsieger jetzt selbst, dass er im Winter-Modus ist. Hirscher: "Es ist großartig, hier zu sein, zurück auf Schnee zu sein und ein paar gute Trainingstage reinzubekommen." Klingt vielversprechend.

Hirschers Countdown für Comeback in Sölden

Während sich Hirscher also am anderen Ende der Welt den Feinschliff für sein Renn-Comeback holt, läuft diese Woche in Genf der FIS-Gipfel, bei dem u. a. die Wildcard für den Rekord-Weltcupsieger abgesegnet wird.

Wie FIS-Direktorin Alexandra Meissnitzer im oe24-Talk bestätigte, ist das nur mehr eine Formsache: "Marcel hat die Wildcard. Wir sind nun generell dran, Rahmenbedingungen bzw. Kriterien zu definieren – für Skistars, die planen, nach einer Pause zurückzukommen. Das gehört zu Ende gedacht."

Heißt: Es liegt allein am Neo-Niederländer, ob er bereits beim Auftakt-Riesentorlauf am 25. Oktober in Sölden am Start stehen wird. Die Fotos aus Ushuaia zeigen jedenfalls, dass Hirscher den Anfang Dezember 2024 erlittenen Kreuzbandriss endgültig auskuriert haben dürfte ...