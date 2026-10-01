Neo-Chef Ospelt schlägt wegen Millionen-Defizit Alarm

Alarm im Wintersport: Der Skiverband FIS kämpft mit einem riesigen Millionen-Defizit. Neo-Präsident Ospelt muss nach dem Eliasch-Debakel nun rigoros den Rotstift ansetzen.

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Die Bilanzen des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes (FIS) weisen aktuell ein strukturelles Millionendefizit aus. Der Verband ist laut den beim Council-Meeting in Genf präsentierten Zahlen zwar weiterhin schuldenfrei und zahlungsfähig, das Eigenkapital sank im Zeitraum von 2021 bis 2025 unter Ex-Präsident Johan Eliasch aber um fast 50 Prozent von 81 auf 43 Millionen Franken. Diese alarmierenden Zahlen veranlassten Neo-FIS-Chef Alexander Ospelt zum sofortigen Einlenken. "Die FIS befindet sich in einer kritischen Phase, die sofortiges und entschlossenes Handeln erfordert", sagte Ospelt am Donnerstag und nannte als Ziele die Wiederherstellung der Finanzdisziplin und den Wiederaufbau finanzieller Nachhaltigkeit.

Kritik von ÖSV und DSV an den FIS-Finanzen

ÖSV-Generalsekretär Jan Überall bezeichnete die aktuelle Finanzlage aufgrund von Entscheidungen der früheren Führung als "durchaus besorgniserregend". Man habe seit 2024 auf die Entwicklungen hingewiesen, ergänzte der Tiroler. Insbesondere das deutlich gesunkene Eigenkapital mache einen raschen Kurswechsel nötig, sagte der seit Anfang September amtierende Überall. Für DSV-Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach sind die FIS-Finanzen "erschreckend". Er sprach von einem hinterlassenen "Scherbenhaufen" und betonte: "Wenn die FIS jetzt nicht den Turnaround schafft und nicht sofort entsprechende Gegenmaßnahmen einleitet, wären spätestens in der Saison 2028/29 die Reserven aufgebraucht."

Keine zusätzliche Ski-WM im Jahr 2028

Der im Juni bei der Präsidentenwahl hauchdünn gegen Eliasch siegreiche Ospelt will unter anderem mit deutlich reduzierten Personal- und Verwaltungskosten gegensteuern. Mehr Einnahmen wollte Ospelt künftig eigentlich durch jährliche Weltmeisterschaften lukrieren, was beim ÖSV und Topathleten wie Marco Odermatt auf scharfe Ablehnung stieß. Kurzfristig kommt eine zusätzliche WM aber ohnehin nicht: Der FIS-Council entschied sich dazu, die Idee einer WM 2028 zu verwerfen.