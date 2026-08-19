Machine Kane! Bayern-Knipser holt erneut den Goldenen Schuh

36 Mal ließ er es krachen! Bayern-Superstar Harry Kane schnappt sich erneut den Goldenen Schuh als Europas bester Knipser. Bei der Feier in München sorgte FTI-Kultstar Luca Toni für Lacher.

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Was für eine Ansage des Bayern-Knipsers! In der Allianz Arena räumte Stürmerstar Harry Kane am Mittwochabend groß ab. Vor den Augen seiner stolzen Familie und der gesamten Führungsriege der Münchner nahm der 33-jährige Engländer im Vereinsmuseum den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torschützen Europas entgegen. Mit unglaublichen 36 Treffern in der abgelaufenen Bundesliga-Saison ließ die Tormaschine die komplette europäische Konkurrenz hinter sich. Für den Engländer ist es bereits die zweite Trophäe dieser Art in Folge.

Luca Toni fordert Ballon d'Or für Harry Kane

Bei der feierlichen Gala im Bayern-Museum stahl ihm jedoch ein Ex-Münchner fast die Show. Der italienische Weltmeister von 2006, Luca Toni, hielt die Laudatio auf den Engländer. Mit charmantem italienischem Akzent verneigte er sich vor dem Bayern-Stürmer: "Lieber Harry, du bist eine Maschine, eine Tormaschine!" Toni forderte sogar noch mehr Rückenwind für den Superstar und betonte, dass Kane nach dieser Traumsaison auch den Ballon d'Or als bester Fußballer der Welt verdient hätte.

Traumsaison im Bayern-Trikot macht Kane stolz

Kane zeigte sich im Kreise seiner Liebsten sichtlich gerührt über die Auszeichnung. "Die letzte Saison war herausragend und ich bin sehr stolz. Es war die beste Saison meiner bisherigen Karriere", schwärmte der Superstar vor den Augen von Trainer Vincent Kompany. Schon in seiner Premierensaison 2023/24 hatte der Stürmer exakt 36 Mal in der Liga netzt und sich die begehrte Trophäe gesichert. Die gegnerischen Abwehrreihen dürften also auch für die kommende Spielzeit gewarnt sein.