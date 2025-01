Prinzessin Kate enthüllt Details zu ihrer Chemotherapie

Die dreifache Mama hat den Krebs besiegt. Im Gespräch mit anderen Betroffenen spricht sie über ihre Behandlung.

Vor einigen Tagen stattete die Prinzessin von Wales dem Royal Marsden Krankenhaus in London einen Besuch ab. Dort wurde auch sie, wie jetzt bekannt wurde, selbst wegen Krebs behandelt. Bei ihrem ersten großen Alleingang seit mehr als einem Jahr traf die mitfühlende Catherine (43) mit Patienten zusammen, um ihre Unterstützung zu zeigen und sich persönlich bei den Mitarbeitern für ihre „außergewöhnliche Pflege, Unterstützung und ihr Mitgefühl“ in den letzten 12 Monaten zu bedanken.

Das Haar-Geheimnis

Als sie durch den Haupteingang des Krankenhauses in Chelsea schritt, hörte man die Prinzessin, die einen langen braunen Wintermantel und hohe Absätze trug, sagen: „Ich sagte gerade, dass es eigentlich ganz schön ist, hier durch den Haupteingang zu kommen, nachdem ich so viele ruhige, private Besuche gemacht habe." Als sie sich zu einer Dame setzte, die sich in Behandlung befand und eine kalte Mütze trug, um Haarausfall zu vermeiden, fragte Catherine: „Wann haben Sie mit der Behandlung begonnen? Oh, heute? Wie geht es Ihnen?"

Laut "People" sprach Kate lange mit der Dame und verriet auch ein Detail über ihre eigene Chemotherapie. Dabei ging es um die kalte Mütze. "Sie sagte nur, dass sie keine haben musste", verrät die Kämpferin, die selbst eine dieser Kappen trägt, im Nachhinein und betont: "Es wäre schrecklich gewesen, wenn sie ihre Haare verloren hätte, die so ikonisch sind. Jeder liebt ihre Haare!"