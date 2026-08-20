ÖSV fordert Skihalle in Österreich

Der Österreichische Skiverband fordert angesichts des Klimawandels den Bau einer eigenen Skihalle im Inland.

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Der rot-weiß-rote Skisport steht vor einer historischen Weichenstellung, die für heftige Diskussionen im ganzen Land sorgen dürfte. ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher hat sich mit einer spektakulären Forderung zu Wort gemeldet: Er plädiert vehement für den Bau einer eigenen Skihalle in Österreich.

Weltspitze in Gefahr

In einem vielbeachteten Exklusiv-Interview mit der Tiroler Tageszeitung stellte der sportliche Leiter des Verbandes klar, dass der heimische Skisport ohne eine solche Indoor-Anlage langfristig den Anschluss an die Weltspitze verlieren könnte. Die traditionellen Trainingsmethoden auf den schwindenden heimischen Gletschern seien in ihrer bisherigen Form schlichtweg nicht mehr zukunftstauglich.

Gletscher leiden

Die klimatischen Veränderungen der letzten Jahre haben den Trainingsbetrieb im Sommer und Herbst massiv erschwert. Gletscherskigebiete wie Hintertux, Sölden oder das Stilfser Joch leiden unter der extremen Sommerhitze, die Gletscherspalten öffnen sich früher, und die Schneeauflage schmilzt im Rekordtempo dahin. Für die rot-weiß-roten Ski-Asse sowie den gesamten Nachwuchs wird es dadurch immer schwieriger, im Spätsommer und Frühherbst die notwendigen Pistenkilometer auf Schnee zu absolvieren.

Indoor-EM in Amneville.

Die Forderung nach einer Skihalle in der Alpenrepublik Österreich birgt jedoch reichlich politischen Zündstoff. Kritiker dürften sofort die Frage nach dem enormen Energieverbrauch einer solchen Halle aufwerfen. In Zeiten von Energiekrisen und Klimaschutzbemühungen ist der Bau einer künstlich gekühlten Skihalle in einem Land, das eigentlich für seine echten Berge bekannt ist, ein sensibles Thema.