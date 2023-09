Alarm! Rapid auch im Derby ohne Burgstaller?

Auf die Nachtschicht gegen Gurten folgt das große Derby! Am Sonntag (17 Uhr, live ORF1 & Sky) geht es für Rapid in der violetten Generali-Arena gegen Erzrivalen aus Favoriten, die Wiener Austria.

Angesicht der durchwachsenen Cup-Leistung gegen den oberösterreichischen Regionalliga-Klub SV Gurten fragen sich viele Fans der Hütteldorfer jetzt, ob Torjäger und Kapitän Guido Burgstaller endlich wieder in die Start-Elf zurückkehrt. Zur Erinnerung: Der Torschützenkönig der letzten Saison absolvierte am 27. August beim 1:1 gegen WSG Tirol sein letztes Bundesliga-Spiel. Seitdem laboriert „Burgi“ an einer hartnäckigen Schambeinentzündung.

Barisic: „Ich kann es mir nicht vorstellen“

Angesprochen auf einen möglichen Einsatz im Duell gegen die Austria erklärte Rapid-Trainer Zoran Barisic im Interview mit dem ORF: „Ich hoffe es, kann es mir aber beim besten Willen nicht vorstellen“. Im Klartext: Burgstaller, der letzte Woche wieder mit dem Lauftraining beginnen konnte, hat die Problemen am Muskelsehnenansatz bei den Adduktoren noch immer nicht gänzlich in den Griff bekommen.

Fayulu und Strunz wollen in Startelf

Statt Burgstaller rücken jetzt Fally Mayulu und Oliver Strunz in den Fokus. Beide Stürmer trafen beim 5:2-Erfolg gegen Gurten und erheben damit den Anspruch auf einen Startplatz am Sonntag. Hier dürfte der Franzose gegenüber dem Eigenbauspieler die Nase vorne haben. Ein Blick auf die Statistik verrät: Fayulu hält bei 13 Pflichtspielen bei fünf Toren, Strunz weist zwei Treffen in acht Einsätzen auf. Fakt ist: Will Rapid den Derby-Fluch gegen die Austria beenden müssen Tore her.