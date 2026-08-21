Briefe an die, die wir vermissen

Ein Brief an einen Verstorbenen ermöglicht, ungelöste Gefühle wie Schuld, Wut, Trauer oder Sehnsucht auszudrücken, die im direkten Kontakt nicht mehr geäußert werden können.

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"Großvota, kannst du net obakumman auf an schnön Kaffee?

Großvota, i mecht da sovü sogn, wos i erst jetzt versteh." Wer dieses Gefühl kennt, kann bei folgender Aktion mitmachen:

Ab September laden Briefkästen an verschiedenen Orten in Linz dazu ein, anonyme Briefe an verstorbene Angehörige und geliebte Menschen zu schreiben. Die internationale Kunst- und Schreibinitiative GRIEFYARDS kommt in Kooperation mit dem Nordico Stadtmuseum erstmals nach Linz.

Ausgewählte Briefe werden von Künstlern in Kunstwerke übersetzt und im Rahmen der kommenden Ausstellung "Death Positive. Gestorben wird immer" im Nordico präsentiert.