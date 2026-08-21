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Death positive

Briefe an die, die wir vermissen

Brief schreiben
© Getty Images
Ein Brief an einen Verstorbenen ermöglicht, ungelöste Gefühle wie Schuld, Wut, Trauer oder Sehnsucht auszudrücken, die im direkten Kontakt nicht mehr geäußert werden können.
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"Großvota, kannst du net obakumman auf an schnön Kaffee?
Großvota, i mecht da sovü sogn, wos i erst jetzt versteh." Wer dieses Gefühl kennt, kann bei folgender Aktion mitmachen:
Ab September laden Briefkästen an verschiedenen Orten in Linz dazu ein, anonyme Briefe an verstorbene Angehörige und geliebte Menschen zu schreiben. Die internationale Kunst- und Schreibinitiative GRIEFYARDS kommt in Kooperation mit dem Nordico Stadtmuseum erstmals nach Linz.

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Ausgewählte Briefe werden von Künstlern in Kunstwerke übersetzt und im Rahmen der kommenden Ausstellung "Death Positive. Gestorben wird immer" im Nordico präsentiert.

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