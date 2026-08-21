Death positive
Briefe an die, die wir vermissen
"Großvota, kannst du net obakumman auf an schnön Kaffee?
Großvota, i mecht da sovü sogn, wos i erst jetzt versteh." Wer dieses Gefühl kennt, kann bei folgender Aktion mitmachen:
Ab September laden Briefkästen an verschiedenen Orten in Linz dazu ein, anonyme Briefe an verstorbene Angehörige und geliebte Menschen zu schreiben. Die internationale Kunst- und Schreibinitiative GRIEFYARDS kommt in Kooperation mit dem Nordico Stadtmuseum erstmals nach Linz.
Auch interessant
Ausgewählte Briefe werden von Künstlern in Kunstwerke übersetzt und im Rahmen der kommenden Ausstellung "Death Positive. Gestorben wird immer" im Nordico präsentiert.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden