Feuerwehrmann (32) von Hornisse getötet

Tragischer Todesfall in Oberösterreich: Ein 32-jähriger Mann aus Hohenzell im Bezirk Ried im Innkreis ist nach einem Hornissenstich gestorben.

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Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag im Gemeindegebiet von Mettmach. Medienberichten zufolge war Florian S. Allergiker und hatte seinen lebensrettenden Adrenalinpen offenbar nicht bei sich. Trotz des raschen Einsatzes des Notarztes konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden.

In seiner Heimatgemeinde ist die Betroffenheit groß. Der 32-Jährige war bei der Feuerwehr engagiert und in mehreren Vereinen aktiv. Hohenzells Bürgermeister Thomas Priewasser würdigte ihn gegenüber den "Oberösterreichischen Nachrichten" als "einfach ein guter Mensch". Er sei stets zur Stelle gewesen, wenn jemand seine Hilfe gebraucht habe.

Große Trauer

Auch die Freiwillige Feuerwehr nahm Abschied. In einer veröffentlichten Parte heißt es: "Er war uns allen nicht nur ein Kamerad, sondern ein Freund, wie man ihn nicht leicht findet. Wir werden dich nie vergessen."

Als Zeichen der Trauer wurde zudem das für Samstag geplante Reblausfest abgesagt.

Der Fall zeigt die Gefahr schwerer allergischer Reaktionen: Laut KFV sterben in Österreich durchschnittlich etwa sieben Menschen pro Jahr nach Bienen-, Wespen- oder Hornissenstichen. Zwischen 2016 und 2025 waren es insgesamt 68 Todesfälle.