Neuer Fußball-Rekord: Major League Debüt mit 14

Major League Soccer Debüt mit 14. Cavan Sullivan hat es geschafft. In der 85. Minute wechselte Philadelphia Union den Frischling ein und somit war ein neuer Rekord aufgestellt.

Mit erst 14 Jahren und 293 Tagen ist der US-Teenager Cavan Sullivan nun der jüngste Fußballer in der Geschichte in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS). Der Mittelfeldspieler von Philadelphia Union wurde in der 85. Minute beim Heimspiel gegen New England Revolution eingewechselt, eine Minute nachdem sein 20-jähriger Bruder Quinn das Tor zum 5:1 (3:0)-Endstand geschossen hatte.

Neuer Rekordhalter

Damit ist er bei seinem Profi-Debüt 13 Tage jünger als Freddy Adu, der 2004 seinen MLS-Einstand für DC United gab. "Den Rekord zu haben, ist sehr cool. Da kommen sicher noch Jüngere, aber vielleicht kann ich ihn eine Weile halten. Aber ich genieße auf jeden Fall diesen Moment", sagte Sullivan.

Er hatte im Mai einen Rekordvertrag mit Philadelphia unterschrieben, der auch eine Klausel für einen Wechsel mit 18 Jahren zu Manchester City enthält. "Wenn ich 18 bin, hoffe ich, dass ich auf dem Niveau der ersten Mannschaft von ManCity bin", sagte Sullivan nach seiner Vertragsunterschrift.

Fußball Young-Stars

Auch in den größten Ligen weltweit dürfte Sullivan der jüngste Profi sein. In der englischen Premier League hatte Ethan Nwaneri 2022 im Alter von 15 Jahren und 181 Tagen sein Debüt für Arsenal gegeben. In der italienischen Serie A hält Pietro Pellegri (2016) mit 15 Jahren und 280 Tagen den Rekord, in der Bundesliga ist es der Dortmunder Youssoufa Moukoko mit 16 Jahren und einem Tag (2020). Spaniens neues Wunderkind und frisch gebackener Europameister Lamine Yamal war bei seinem Debüt für den FC Barcelona 15 Jahre und 290 Tage alt.