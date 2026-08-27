Auto rast in Menschenmenge: Ein Toter und zehn Verletzte

Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

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In Caen im Nordwesten Frankreichs ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast und hat dabei mindestens einen Menschen getötet und zehn weitere verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden bei dem Vorfall am Mittwochabend vier Menschen schwer und sechs Menschen leicht verletzt.

Wie aus Polizeikreisen verlautete, hatte der Mann sein Auto gegen 22.00 Uhr nach einer Auseinandersetzung in eine Menschenmenge in der Nähe des Bahnhofs der Stadt gesteuert. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden.