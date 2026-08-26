Italien verlängert Diesel-Rabatt für Autofahrer

Autofahrer in Italien können beim Tanken von Diesel vorerst weiter mit einer Entlastung rechnen.

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Die Regierung in Rom hat den seit Anfang August geltenden Rabatt auf die Verbrauchsteuer um weitere Tage verlängert. Der Preisnachlass von 17 Cent je Liter Diesel gilt nun bis zum 5. September, beschloss die Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Mittwoch. Die Maßnahme soll die Folgen der zuletzt stark gestiegenen Energiepreise abfedern.

Der Rabatt auf die Dieselsteuer gilt seit dem 5. August. Durch die Verlängerung entstehen dem italienischen Staat nach ersten Schätzungen zusätzliche Kosten von rund 130 Millionen Euro. Die Maßnahme soll insbesondere Haushalte und Unternehmen entlasten. Die Regierung reagiert damit auf die deutlich gestiegenen Energiekosten, die sich seit Monaten auf die Preise für Benzin und Diesel auswirken. Besonders für Pendler, Speditionsfirmen und andere Unternehmen mit hohem Kraftstoffverbrauch stellen die gestiegenen Preise eine erhebliche Belastung dar.

Hohe Energiepreise belasten italienische Wirtschaft

Wie hoch die Entlastung für die Verbraucher tatsächlich ausfällt, zeigt ein Blick auf die aktuellen Preise. Nach Angaben des italienischen Industrieministeriums lag der durchschnittliche Preis für Benzin im Selbstbedienungsbetrieb gestern landesweit bei 2,017 Euro je Liter. Am Vortag waren es 2,015 Euro. Diesel kostete im Durchschnitt 2,137 Euro je Liter.

Der verlängerte Steuerrabatt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die hohen Energiepreise die italienische Wirtschaft zunehmend belasten. Die gestiegenen Kosten für Kraftstoffe, Gas und Strom schlagen sich nicht nur unmittelbar in den Haushaltsbudgets nieder, sondern erhöhen auch die Preise für Waren und Dienstleistungen erheblich.