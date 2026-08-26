Italien-Touristen müllen die Küste zu

Essensreste locken immer mehr Ratten an die Küste. Im italienischen Urlaubsort Muggia bei Triest geht die Stadt deshalb mit zusätzlichen Ködern gegen die Nager vor.

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Besonders an den Wochenenden bleiben am Strand offenbar immer wieder Pizzakartons, Verpackungen und Essensreste zurück. Die Stadtverwaltung macht diese leicht zugänglichen Futterquellen für die wachsende Rattenpopulation mitverantwortlich.

Bürgermeister Paolo Polidori appelliert deshalb an die Badegäste, ihren Müll nicht am Ufer liegenzulassen. Die Zahl der ausgelegten Köder sei bereits mehr als verdoppelt worden. Doch solange die Tiere direkt am Strand ausreichend Futter finden, würden sie dieses den Ködern vorziehen.

Wie groß die Rattenpopulation mittlerweile ist, zeigen auch Berichte von Badegästen. Eine Frau schilderte lokalen Medien zufolge, sie habe mit ihren Kindern gerade einmal eine halbe Stunde am Strand verbracht – und dabei acht große Ratten gesehen. Die Tiere seien ungestört zwischen den Spielgeräten herumgelaufen.

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Bis zu 450 Euro Strafe

Für das Zurücklassen von Abfällen können in Muggia bereits jetzt 150 bis 450 Euro Strafe fällig werden. Die Gemeinde prüft laut Bürgermeister, die Sanktionen noch zu verschärfen.

Zusätzlich sollen weitere Hinweisschilder aufgestellt werden. Ein Sicherheitsdienst überwacht bis Ende August unter anderem die Bereiche Acquario, Molo T und Lungomare Venezia.

Auch Einheimische diskutieren über die Plage

In den sozialen Netzwerken wird das Rattenproblem unter Einheimischen und Besuchern kontrovers diskutiert. Einige berichten von Sichtungen an verschiedenen Orten rund um Triest. Andere weisen darauf hin, dass Ratten in der Region seit Langem vorkommen und sich nur schwer vollständig vertreiben lassen.

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Die Stadt setzt deshalb vor allem auf zwei Maßnahmen: weniger frei zugängliches Futter und eine verstärkte Bekämpfung der Tiere.

Muggia liegt direkt am Golf von Triest

Muggia liegt unmittelbar südlich von Triest am Golf von Triest und ist für seine historische Altstadt, den Fischerhafen und sein venezianisch geprägtes Stadtbild bekannt. Die Küstenstadt ist besonders im Sommer ein beliebtes Ziel für Badegäste.

Für die Gemeinde ist die Rattenplage deshalb ausgerechnet während der laufenden Urlaubssaison ein besonders unangenehmes Problem.