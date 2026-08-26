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Hollywood trauert

"Pennywise"-Star Tim Curry ist tot

SR
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© ABC via Getty Images
Die nächste traurige Nachricht aus Hollywood: Nur einen Tag nach dem Tod von Dolly Parton ist auch Schauspiel-Legende Tim Curry gestorben. Der "Rocky Horror Picture Show"-Star wurde 80 Jahre alt.
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Tim Curry starb am späten Dienstagabend, wie das US-Portal TMZ berichtet. Der Schauspieler war seit Jahren gesundheitlich angeschlagen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Ermittlern nicht.

Curry wurde vor allem durch seine Rolle als exzentrischer Dr. Frank-N-Furter in "The Rocky Horror Picture Show" weltberühmt. Der Film entwickelte sich nach seinem Kinostart zum Kultklassiker und machte Curry zu einer unverwechselbaren Figur der Filmgeschichte.

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Auch als Pennywise sorgte er für Gänsehaut

Eine seiner bekanntesten Rollen folgte Jahre später: 1990 spielte Curry den dämonischen Clown Pennywise in der ersten Verfilmung von Stephen Kings "Es".

© Disney General Entertainment Content via Getty Images

Für viele Zuschauer wurde seine Darstellung des Clowns zum Inbegriff des Horrors. Curry war außerdem in Filmen wie "Kevin – Allein zu Haus 2", "Annie", "Jagd auf Roter Oktober", "Muppet Treasure Island" und "Scary Movie 2" zu sehen.

Schlaganfall veränderte sein Leben

In seinen letzten Lebensjahren wurde es zunehmend ruhiger um den Schauspieler. 2012 erlitt Curry einen schweren Schlaganfall und musste sich anschließend einer Gehirnoperation unterziehen.

© Getty Images

Noch im vergangenen Jahr erklärte er rund um die Veröffentlichung seiner Memoiren "Vagabond", dass er noch immer nicht gehen könne. Trotzdem blieb er der Schauspielerei und dem Theater verbunden.

Mit Tim Curry verliert Hollywood einen Schauspieler, der sowohl als schriller Musical-Star als auch als Horror-Ikone unvergessen bleibt. Er wurde 80 Jahre alt.

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