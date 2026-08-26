338-Kilo-Fisch kehrt nach 60 Jahren zurück

Vor der englischen Küste ist ein außergewöhnlicher Fang gelungen: Ein 338 Kilogramm schwerer Roter Thunfisch ging Fischern vor Yorkshire ins Netz. Die Art galt dort seit rund 60 Jahren als verschwunden.

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Der historische Fang gelang der fünfköpfigen Crew des Fischerboots "The Dominator" rund 16 Kilometer vor dem Hafen von Whitby. Mit 338 Kilogramm brachte der Thunfisch ordentlich Gewicht auf die Waage.

Für die Fischer war die Begegnung mit dem gewaltigen Tier ein Erlebnis. Crewmitglied Jack Gardner berichtete der BBC, der Fisch sei plötzlich aus dem Wasser gesprungen. "Er sprang aus dem Wasser, wir sahen uns alle einfach nur ehrfürchtig an", erzählte der 28-Jährige.

Der Kampf mit dem kräftigen Fisch dauerte schließlich länger und war anstrengender als erwartet. Doch die Crew schaffte es, den Riesen an Bord zu bringen.

Gleich am nächsten Tag der zweite Fang

Damit war das außergewöhnliche Erlebnis allerdings noch nicht vorbei. Nur einen Tag später zog die Mannschaft einen weiteren Roten Thunfisch aus dem Meer, der beinahe genauso schwer war.

Besonders bemerkenswert ist der Fund, weil die riesigen Fische in dieser Region seit den 1960er-Jahren kaum noch vorkamen. Überfischung und der Rückgang großer Heringsbestände hatten dazu beigetragen, dass der Rote Thunfisch aus der Nordsee verschwand.

Forscher begleiten die Rückkehr

Wissenschaftler der Universität Exeter untersuchen die Rückkehr der Tiere inzwischen genauer. Im Rahmen eines Markierungsprojekts sollen die Fische gekennzeichnet werden, um mehr über ihre Herkunft und ihre Wanderungen herauszufinden.

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Dr. Lucy Hawkes sieht die Rückkehr grundsätzlich positiv. Sie führt sie unter anderem auf ein besseres Fischereimanagement zurück. Gleichzeitig sei noch unklar, woher die Tiere genau kommen.

Roter Thunfisch breitet sich wieder aus

Der Fang vor Yorkshire ist kein Einzelfall. Auch in anderen Gewässern Nord- und Nordeuropas werden Rote Thunfische wieder häufiger gesichtet.

Laut der Deutschen Stiftung Meeresschutz tauchten die Tiere seit Oktober 2024 nach mehr als 50 Jahren Abwesenheit auch wieder im Skagerrak auf. Im Öresund zwischen Schweden und Dänemark sind sie mittlerweile sogar regelmäßig anzutreffen.

Die Entwicklung gilt als Beispiel dafür, dass sich Fischbestände unter besseren Schutzbedingungen wieder erholen können. Für die Forscher ist das Comeback des Roten Thunfischs daher nicht nur spektakulär, sondern auch ein positives Signal für die Meeresökosysteme.