Opatija: Weekender mit kaiserlichem Flair am Lungomare

Miramar****s, das Adria-Relax-Resort unter neuer Führung, hat den Pool- und Spa-Bereich renoviert und neue Ausflugspakete geschnürt, was besonders die Stammgäste freut.

Turmsuite in der Villa Neptun. © Hotel Miramar ×

Die Salzburger Hoteliersfamilie Holleis hat das Vier-Sterne-superior Hotel an der Kvarner Bucht bereits 2023 an eine ungarische Investorengruppe verkauft, die auch das Management übernommen hat. Daraufhin wurde es ruhig um das bei Österreichern so beliebte Hotel. Viele Stammgäste zog es in das ca. 50 km entfernte Hotel Kvarner Palace in Crikvenica, das von der Holleis-Hotelgruppe betrieben wird. „Doch viele Stammgäste checken wieder im Miramar ein, weil es sich herumgesprochen hat, dass das bei Gästen durchaus beliebte Miramar-Team – von Küche über Service bis Wellness – nicht gewechselt hatte. Und die Gäste schätzen am Haus die direkte Lage am Meer“, freut sich Miramar CEO Orsolya Szakály über die gute Auslastung bis hinein in den Frühsommer. Wer der Stadthitze im Hochsommer (Juli und August) für ein paar Tage entfliehen möchte, ist hier genau richtig!

Das Hotel selbst hat sich unmerklich herausgeputzt: Der Meerwasser Innen- und Außenpool wurde erneuert, ebenso das Wellness-Schlössl sowie das Restaurant einem Facelifting unterzogen.

Bootsausflüge mit Fisch-Lunch. © Ernst von Chaulin ×

Interessante Schifffahrt mit viel Geschichte und Meerblick

Ausflug. Gäste erwarten immer etwas Neues, wollen aber auch Gewohntes wiederfinden. Daher hat man das Ausflugsprogramm überarbeitet: Die Schönwetter-Schiffsausflüge mit der „Tornado Blue“, einem 14 Meter langen, liebevoll restaurierten 120 Jahre alten Holzschiff mit Sonnendeck, nach Mošćenička Draga gibt es weiterhin. Reiseleiterin Lili ist hier nicht nur Gastgeberin, sondern führt auch durch „Das Haus des Meeres“, ein kleines Ökomuseum über Schiffsbau und Fischereitradition der Region. Danach geht es über 700 Stufen hinauf (Taxitransfer möglich!) in die kleine historische Stadt Mošćenice, in der heute noch 60 Menschen leben. Besonders sehenswert sind hier die 400 Jahre alte Olivenölmühle, die durch Pferde betrieben wurde, und das täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnete Heimatmuseum.

Hum, kleinste Stadt der Welt © Gettyimages ×

Städte, Kultur, Küstenflair und mittelalterlicher Zauber

Blütenpracht. Bei der Stadtführung durch Opatija mit dem wunderschön angelegten Angiolina-Park, in dem nicht nur die Kamelien, sondern auch 150 verschiedene Pflanzenarten blühen, spazieren wir weiter am Lungomare zur Skulptur „Mädchen mit Möwe“ – Opatijas berühmtes Selfie-Motiv. Auch ein Citytrip nach Rijeka wird angeboten: Die zentrale Flaniermeile Korzo lädt mit ihren Cafés, Boutiquen und dem berühmten Stadtturm zum Bummeln ein. Vom Kastell Trsat, einer mittelalterlichen Burg, bietet sich ein fantastischer Blick über die Stadt und die Kvarner Bucht.

Ein weiterer Ausflugstipp ist Hum – die kleinste Stadt der Welt, nur eine Stunde Autofahrt vom mondänen Opatija entfernt. Mit gerade einmal rund 30 Einwohnern, zwei Gassen, einer Kirche und einer Stadtmauer versprüht Hum den Zauber vergangener Jahrhunderte.

Miramar Küchenchef Matko. © Günther Standl ×



Wohltuende Wellnessrituale und kulinarische Höhepunkte

Relaxen. Nach einem erlebnisreichen Sightseeing-Tag gibt es kaum etwas Wohltuenderes als einen Saunagang, gekrönt von einem erfrischenden Sprung in die kühle Adria, danach eine entspannende St. Barth Karibische Ganzkörpermassage oder einfach nur eine Fußreflexzonenmassage, bevor das Dinner lockt.

Oktopus Carpaccio © Stelzmüller ×

Die Hauptrolle in der Küche spielen Fisch und Meeresfrüchte, u.a. die berühmten Kvarner Scampi, aber auch das Lamm von der Insel Cres sowie die weiße und schwarze Trüffel aus dem nahen Istrien.Auf einen Blick Hotel Miramar ****s: Im Mittelpunkt des mediterranen Gartenresorts, das aus fünf miteinander verbundenen Häusern besteht, befindet sich die Belle-Epoque Villa Neptun mit Panorama-Restaurant, Schlossbar und Turmsuiten. Im exklusiven Wellness-Schlössl werden Massagen und Gesichtsbehandlungen mit der exklusiven Kosmetikmarke St. Barth angeboten. Und Küchenchef Matko Rubeša verwöhnt seine Gäste mit mediterranen und österreichischen Spezialitäten.