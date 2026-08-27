Hier können Sie heute Nacht die Mondfinsternis bestaunen

Nur zwei Wochen nach der partiellen Sonnenfinsternis gibt es in Österreich wieder ein kosmisches Schattenspiel zu beobachten.

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Am 28. August ist in der Morgendämmerung eine partielle Mondfinsternis teilweise zu sehen. Der Mond geht dabei in Ostösterreich noch vor der maximalen Verfinsterung unter. Je weiter man sich im Westen Österreichs befindet, wo es länger dunkel ist, umso besser ist das Ereignis anzuschauen.

Mondfinsternisse gibt es nur bei Vollmond. Sonne, Erde und Mond stehen dabei auf einer Linie und der Erdtrabant wandert durch den Kern- bzw. Halbschatten der Erde. Dabei kann der Mond vollständig (totale Mondfinsternis) oder nur teilweise (partielle Mondfinsternis) in diesen Schatten eintauchen.

Video zum Thema Mondfinsternis über Österreich zu sehen © oe24

Astronomie-Morgenprogramm an Nacht-Tag-Grenze

Das Ereignis beginnt um 4.34 Uhr mit dem Eintritt des Mondes in den Kernschatten der Erde, also noch deutlich vor der bürgerlichen Dämmerung (Beginn 5.34 Uhr), ab der man im Freien schon gut sieht und etwa ohne künstliches Licht lesen kann. Die zunehmende Helligkeit trübt dann allerdings in Ostösterreich das Himmelsschauspiel. Die Sonne geht in Wien um 6.06 Uhr auf, der Mond eine Minute später unter. Das ist noch vor der maximalen Verfinsterung um 6.13 Uhr, bei der die Mondscheibe zu 93 Prozent vom Erdschatten bedeckt sein wird. In Westösterreich kann man die Finsternis länger beobachten: Dort geht die Sonne erst um 6.35 Uhr auf und der Mond um 6.41 Uhr unter - also nach der maximalen Verfinsterung.

© APA

Für den Chef der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA), Alexander Pikhard, lohnt es sich aber durchaus aufzustehen. Die Finsternis werde - wolkenloser Himmel vorausgesetzt - "durchaus gut zu sehen sein - je weiter im Westen, desto besser".

Die nächste von Österreich aus sichtbare Mondfinsternis ist unspektakulär, es handelt sich um eine Halbschatten-Mondfinsternis am 20. Februar 2027. Am 12. Jänner 2028 gibt es eine partielle Mondfinsternis, auf die nächste totale Mondfinsternis, die von Wien aus im vollem Verlauf zu sehen sein wird, muss man bis 31. Dezember 2028 warten.