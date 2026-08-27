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Riesen-Wirbel um Blutbrunnen im Prater

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Ein Becken voller roter Flüssigkeit.
© oe24/Moritz Lang
Im Wiener Prater unweit des Schweizer Hauses ringen sich Besucher und Touristen um ein ganz ungewöhnliches Bauwerk und zücken ihre Handys.
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Vor der Geisterbahn Daemonium rinnt einem ein Schauer über den Rücken: Zwei Brunnen, die mutmaßlich Blut in ihr Becken sprudeln, zieren den Vorplatz. Viele der Besucher, die daran vorbeigehen können sich ein Foto nicht verkneifen.

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Dass es sich bei der roten Flüssigkeit um Wasser mit Lebensmittelfarbe und nicht um echtes Blut handelt, dürfte aber klar sein.

Größte mobile Geisterbahn ist umgezogen

Das viergeschossige Fahrgeschäft, das laut eigenen Aussagen auf der Website die größte mobile Geisterbahn der Welt sein soll, steht erst seit gut einer Woche an jetziger Stelle - nachdem der die Attraktion im März zum Prater kam, musste man die Parzellen wechseln, wie eine Arbeiterin gegenüber Oe24 erzählt. Am vorherigen Stellplatz, hinter dem Riesenrad, entstehe nun ein neues Geschäft. Nun stehen neben einer Pferdereitbahn Blutbrunnen - idyllisch.

Der zweite Brunnen am Vorplatz.
Der zweite Brunnen am Vorplatz. © oe24/Moritz Lang

Grusel auch für Kinder

Das Besondere: Das Grusel-Haus steht mitten im Kinder-Bereich - auch jüngeres Publikum darf eintreten. Der Betreiber betont auf der Website, dass die Live-Schauspieler des Hauses die Fahrt an das Alter des Gastes anpassen, es gebe keine Gewaltverherrlichung und Ekelszenen.

Auch die Kinder schießen begeistert immer wieder Fotos vom Brunnen und halten ungläubig den Finger in das Wasser. Es bleibt ein kleiner Foto-Hotspot.

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