Ich habe mir einen Oura Ring gekauft: Das kann er wirklich

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Schlaf, Stress, Bewegung, Erholung – ich wollte schon länger wissen, was eigentlich wirklich in meinem Körper passiert, während ich schlafe, Sport mache oder einen besonders stressigen Tag habe. Also habe ich es ausprobiert und mir selbst einen Oura Ring zugelegt. Ich wollte wissen: Was kann dieser kleine Ring tatsächlich? Welche Daten bekomme ich über mich – und bringt mir das im Alltag überhaupt etwas? Seitdem trage ich ihn Tag und Nacht und habe dabei einiges über meinen Schlaf und meine Erholung erfahren, womit ich so nicht gerechnet hätte.

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Wer selbst schon länger mit dem Gedanken spielt, könnte jetzt einen interessanten Zeitpunkt erwischen: Der Oura Ring 4 ist bei Amazon aktuell als frühes Prime-Angebot gelistet und in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.

Mein Hauptgrund für den Oura Ring: Stress

Für mich war Stress tatsächlich einer der wichtigsten Gründe für den Kauf. Es gibt Tage, an denen man sich subjektiv eigentlich ganz okay fühlt und trotzdem merkt, dass der Körper noch nicht vollständig erholt ist. Genau diese Zusammenhänge wollte ich besser verstehen.

Oura Ring 4 Sizing Kit - Größe vor dem Kauf © Oura

Der Oura Ring erfasst dafür verschiedene Körpersignale und bereitet sie in der App auf. Statt mir nur zu sagen, wie viele Schritte ich an einem Tag gemacht habe, geht es viel stärker um das Zusammenspiel von Aktivität, Schlaf und Erholung.

Besonders interessant finde ich dabei die Herzfrequenzvariabilität, kurz HRV. Sie beschreibt die zeitlichen Schwankungen zwischen den einzelnen Herzschlägen und kann unter anderem Hinweise darauf geben, wie der Körper auf Belastung und Erholung reagiert. Wichtig dabei: Einzelne Werte sollte man nicht überinterpretieren. Für mich ist vielmehr spannend zu beobachten, wie sich meine persönlichen Werte über einen längeren Zeitraum entwickeln.

Das Schlaftracking ist für mich eines der Highlights

Der zweite große Grund für meinen Kauf war mein Schlaf. Denn acht Stunden im Bett zu liegen bedeutet schließlich nicht automatisch, acht Stunden erholsam zu schlafen.

Der Ring begleitet Sie auch nachts und liefert anschließend Informationen rund um Ihren Schlaf und Ihre nächtliche Erholung. Genau hier ertappe ich mich inzwischen regelmäßig dabei, morgens zuerst einen Blick in die App zu werfen.

Interessant wird es vor allem, wenn man beginnt, Zusammenhänge zu erkennen: Wie sieht meine Erholung nach einem stressigen Tag aus? Was passiert nach einem späten Abend? Und gibt es Routinen, nach denen ich mich am nächsten Morgen tatsächlich fitter fühle?

Für mich ist genau das der Mehrwert: Es geht nicht darum, jeden Wert perfekt zu machen, sondern den eigenen Körper ein bisschen besser kennenzulernen.

Auch die Herzgesundheit wird spannend aufbereitet

Eine Funktion, die ich vor dem Kauf gar nicht so stark auf dem Schirm hatte, ist das kardiovaskuläre Alter. Dabei wird die Gesundheit beziehungsweise das Alter des Herz-Kreislauf-Systems in Relation zum tatsächlichen Alter eingeordnet.

Das bedeutet natürlich nicht, dass der Ring eine ärztliche Untersuchung ersetzt. Solche Werte finde ich aber interessant, um langfristige Entwicklungen und Veränderungen bewusster wahrzunehmen.

Hinzu kommen Daten wie Ruhepuls und Herzfrequenzvariabilität. Gerade in Kombination mit Schlaf, Stress und Erholung entsteht dadurch für mich ein wesentlich umfassenderes Bild als beim reinen Zählen von Schritten oder verbrannten Kalorien.

Warum der Oura Ring für Frauen besonders interessant ist

Auch für Frauen bietet der Oura Ring interessante Möglichkeiten. Neben Schlaf und Aktivität können Zyklusinformationen einbezogen werden. Dadurch lassen sich Veränderungen im eigenen Körper im Zusammenhang mit verschiedenen Zyklusphasen bewusster beobachten.

Das gefällt mir an dem Konzept besonders: Es geht nicht permanent darum, mehr Sport, mehr Schritte und mehr Leistung zu schaffen. Erholung bekommt ebenfalls einen hohen Stellenwert. Und gerade in einem ohnehin vollen Alltag finde ich den Gedanken angenehm, auch einmal darauf zu achten, wann der Körper vielleicht weniger statt mehr braucht.

Ring statt Smartwatch – genau das gefällt mir

Ich persönlich mag außerdem, dass der Oura Ring eben nicht wie ein klassischer Fitness-Tracker aussieht. Kein großes Display am Handgelenk, keine ständig aufleuchtenden Nachrichten – ich trage einfach einen Ring.

Der Oura Ring 4 ist in verschiedenen Farben erhältlich und lässt sich dadurch relativ unauffällig mit Schmuck und Alltagslooks kombinieren. Wichtig ist allerdings die richtige Passform. Da die Größen nicht einfach mit klassischen Ringgrößen gleichzusetzen sind, gibt es ein entsprechendes Größenprobier-Set, mit dem Sie Ihre passende Oura-Größe vorab bestimmen können.

Auch beim Akku muss man nicht jeden Abend ans Ladegerät denken: Beim Oura Ring 4 sind bis zu acht Tage Akkulaufzeit möglich.

Oura Ring 4 Sizing Kit - Größe vor dem Kauf © Oura

Lohnt sich der Oura Ring?

Nach meiner bisherigen Erfahrung würde ich sagen: Es kommt darauf an, was Sie von ihm erwarten. Wenn Sie lediglich Ihre täglichen Schritte zählen möchten, brauchen Sie dafür keinen Oura Ring.

Wenn Sie dagegen neugierig darauf sind, wie gut Sie wirklich schlafen, wie Ihr Körper mit Belastung umgeht und wie sich Stress, Bewegung und Erholung gegenseitig beeinflussen, finde ich das Konzept sehr spannend. Genau deshalb habe ich ihn mir schließlich selbst gekauft.

Man sollte die Daten dabei nicht als medizinische Diagnose verstehen und sich auch nicht von jeder einzelnen Zahl verrückt machen lassen. Für mich sind sie vielmehr eine Möglichkeit, bewusster auf meinen Körper zu achten und Entwicklungen über einen längeren Zeitraum zu beobachten.

Jetzt könnte sich der Kauf besonders lohnen

Der Oura Ring ist normalerweise keine kleine Spontananschaffung. Umso interessanter ist es, wenn er im Rahmen einer Aktion günstiger angeboten wird. Aktuell ist der Oura Ring 4 bei Amazon als frühes Prime-Angebot erhältlich.

Wenn Sie – so wie ich – ohnehin schon länger neugierig auf den Ring waren, könnte deshalb gerade jetzt ein guter Zeitpunkt sein, ihn auszuprobieren. Verschiedene Farben und Größen stehen zur Auswahl, sodass Sie nicht zwangsläufig beim klassischen schwarzen Modell bleiben müssen.

Mein persönliches Fazit: Ich habe ihn mir vor allem wegen meines Stresslevels und meines Schlafs gekauft. Mittlerweile finde ich aber gerade das Gesamtbild aus Schlaf, Stress, Herzfrequenz, Herzgesundheit, Aktivität und Erholung interessant. Und dass all das in einem kleinen Ring steckt, den ich im Alltag irgendwann fast vergesse, ist für mich wahrscheinlich sein größter Vorteil!

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