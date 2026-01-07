Hallberg vor zweitem Durchgang in Führung – Feller (14.) in Lauerstellung

Das Skijahr 2026 könnte mit einer Überraschung starten. Finne Eduard Hallberg führt nach dem ersten Lauf im Nachtslalom von Madonna di Campiglio und geht als Halbzeit-Erster in die Entscheidung. Bester ÖSV-Läufer Feller auf Rang 14 – Marco Schwarz mit Rang 36. out.

Der Finne Eduard Hallberg führt sensationell den Nachtslalom von Madonna di Campiglio nach dem ersten Durchgang. Der 22-Jährige geht mit 0,16 Sekunden Vorsprung auf den überraschend starken Schweizer Tanguy in die Entscheidung (2. Durchgang ab 21 Uhr/live in ORF1 & Sport24-Liveticker).

Hallberg stellt Klassement auf den Kopf

Hallberg setzte sich mit der Startnummer 21 an die Spitze. Der Finne, der diese Saison schon in Levi mit Platz drei überraschte, überholte den Franzosen Nef auf der schwierigen Canalone Miramonti-Piste.

Französischer Olympiasieger auf Rang drei

Der französische Olympiasieger Clement Noel liegt auf dem dritten Platz, 23 Hundertstel hinter der Bestzeit. Die Abstände sind extrem knapp – die besten 18 Fahrer liegen innerhalb von neun Zehntelsekunden.

Feller als österreichische Hoffnung

Manuel Feller ist als bester Österreicher auf Platz 14. Obwohl er 0,75 Sekunden Rückstand hat, bleibt er im Rennen um einen Spitzenplatz. Dem Tiroler fehlen nur 52 Hundertstel auf das Podest.

Weitere ÖSV-Athleten im Mittelfeld

Michael Matt liegt auf Rang 17 mit 0,84 Sekunden Rückstand, Johannes Strolz auf Platz 20 mit 1,17 Sekunden Rückstand. Beide sind für den zweiten Durchgang qualifiziert. Marco Schwarz verpasste mit 2,13 Sekunden Rückstand die Qualifikation. Fabio Gstrein und Dominik Raschner schieden aus.

Hallberg könnte Geschichte schreiben

Der Finne könnte seinen ersten Weltcupsieg holen und wäre damit der zweite finnische Slalomsieger nach Kalle Palander. Ein Jahr zuvor hatte der Bulgare Albert Popow in Madonna für eine Sensation gesorgt.